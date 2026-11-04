İstanbul\'da yağış sürüyor, Anadolu Yakası\'nda trafik yoğunluğu yüzde 89\'a çıktı

İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan yağış, bugün de kent genelinde etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda yağmur nedeniyle vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken, megakentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.

İstanbul'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bugün de etkisini sürdürüyor. Kentin önemli noktalarından Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıklı gelen vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken, hazırlıksız yakalananlar ise elbiselerini başlarına örterek yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların yağmur altında koşarak spor yaptığı görüldü.

Anadolu yakasında trafik adeta kitlendi

Öte yandan, İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu da arttı. Saat 08.15 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a ulaştı. Yağışın da etkisiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.