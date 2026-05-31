Büyükşehir'den Dikili'ye tam teşekküllü sokak hayvanları kampüsü

31.05.2026 10:54  Güncelleme: 10:58
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de ameliyathaneden doğal yaşam alanlarına, bakım ve eğitim birimlerinden sosyal donatılara kadar birçok bölümü içeren yeni sokak hayvanları kampüsünün yapımına başladı. 2 bin 500 hayvan kapasiteli tesisin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik hizmet kapasitesini artıracak yeni bir merkezi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Dikili'de yapımına başlanan sokak hayvanları sosyal yaşam kampüsünün projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle hazırlandı. Dikili Belediyesi'nin meclis kararıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği 24 bin metrekarelik mevcut barınak arazisi üzerinde yer alacak tam teşekküllü tesis için, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sahada zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Zemin çalışmalarının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, merkezin idari binası, klinikleri, barınak alanları, kafeteryalar ve sosyal donatı alanlarının yapımına geçecek. Sadece Dikili'ye değil çevre ilçelerin de ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak kampüsün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Doğal yaşam alanına sahip tam teşekküllü kampüs

Tamamlandığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet verecek sokak hayvanları sosyal yaşam kampüsü, 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip olacak. Kampüs içerisinde hastane standartlarında klinik hizmeti sunulacak ameliyathane ve müdahale odaları ile bakım alanları yer alacak. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik eğitim ve halkla ilişkiler birimlerinin de bulunacağı kampüsün açık alanında, hayvanların doğal ekosistem içinde serbestçe dolaşabilecekleri yaşam alanları oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü, Işıkkent Sahipsiz Hayvan Bakımevi ile Seyrek Sahipsiz Hayvan Bakımevi olmak üzere üç bakımevinde 4 bin ile 4 bin 500 arasında sokak hayvanına bakım hizmeti veriyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

