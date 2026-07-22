Kaçak moloz dökenlere dronlu takip - Son Dakika
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Kaçak moloz dökenlere dronlu takip

Kaçak moloz dökenlere dronlu takip
22.07.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerine karşı dron destekli denetimleri artırarak ulaşılması zor alanları havadan izliyor, çevreyi kirletenlere işlem yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat dökümlerine karşı dron destekli denetimlerle mücadeleyi güçlendiriyor. Havadan yapılan kontrollerle ulaşılması zor noktalar da izlenirken, çevreyi kirletenler tespit edilerek gerekli işlemler uygulanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve çevre sağlığını tehdit eden kaçak hafriyat dökümlerine karşı denetimlerini teknolojik imkanlarla güçlendiriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz sahada yürüttükleri çalışmalara dron desteğini de ekleyerek ulaşılması zor alanları havadan takip ediyor, kaçak dökümlere karşı daha hızlı ve etkin müdahale sağlıyor.

Hızlı ve etkili denetim

Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Hafriyat Denetim Şefi Ömer Tolga Yaman, ekiplerin belirlenen hafriyat döküm sahaları dışında yapılan kaçak dökümleri titizlikle takip ettiğini belirterek, tespit edilen ihlallerin fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına alındığını, ardından tutanak hazırlanarak gerekli işlemler için ilgili kurumlara iletildiğini söyledi. Dron teknolojisinin denetimlere önemli katkı sağladığını ifade eden Yaman, özellikle araçların ulaşamadığı noktalarda havadan yapılan kontroller sayesinde kaçak dökümlerin daha hızlı ve etkili biçimde belirlendiğini vurguladı. Yaman, bu yöntemle zaman ve araç kullanımında tasarruf sağlanırken, hukuki süreçlerde kullanılacak kanıtların da daha sağlıklı şekilde elde edildiğini kaydetti.

"Atıkları yasal döküm sahalarına bırakın"

Dron destekli takip sayesinde çevreyi kirletenlerin fark edilmeden tespit edilebildiğini söyleyen Yaman, tadilat ve yıkım sonucu oluşan molozların mutlaka yasal depolama alanlarına bırakılması gerektiğini belirtti. Yaman, "Sokağa dökülen moloz ve tehlikeli atıklar yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşamını da olumsuz etkiliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait döküm alanları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Menderes Küner, Kemalpaşa Sütçüler, Dikili Deliktaş ve Bergama İslamsaray hafriyat toprağı depolama sahalarını işletiyor. Bunun yanı sıra özel sektör tarafından işletilen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri de hizmet veriyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kaçak moloz dökenlere dronlu takip - Son Dakika

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