Kahramanmaraş Pazarcık'ta nilüferler çöpler nedeniyle yok olma riski taşıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta nilüferler çöpler nedeniyle yok olma riski taşıyor

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Kahramanmaraş Pazarcık\'ta nilüferler çöpler nedeniyle yok olma riski taşıyor
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Kahramanmaraş Pazarcık\'ta nilüferler çöpler nedeniyle yok olma riski taşıyor
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1,5 kilometre mesafedeki Mizmil ve Bağlama göletlerinde nilüferler, suya atılan çöpler yüzünden kaybolma riskiyle karşı karşıya. Mahalle muhtarları göletlerin temizlenip çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1,5 kilometre mesafedeki göletleri süsleyen nilüferler, suya atılan çöpler nedeniyle kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya.

Pazarcık ilçesi Evri Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Mizmil Gölü ve Çöçeli Mahallesi'ndeki Bağlama Gölü, barındırdıkları nilüfer çiçekleri ve doğal yaşamla öne çıkıyor. Birinde sarı, diğerinde beyaz nilüfer çiçeklerinin bulunduğu göletler, sahip oldukları doğal güzelliği ile dikkat çekiyor.

Yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki göletlerde nilüferlerin yanı sıra farklı kuş türleri, karabataklar, ördekler ve küçük balıklar da yaşamını sürdürüyor. Güneşin doğmasıyla açan, akşam saatlerinde ise kapanan nilüfer çiçekleri, bölgenin dikkat çeken doğal zenginlikleri arasında yer alıyor.

Gölün temizlenmesi ve koruması gerektiğini söyleyen Evri Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yahya Yurdabakan, "Burası Mizmil Gölü. Türkiye'de iki yerde bu nilüfer çiçekleri var. Biz de önceki sene bu gölümüz kurumuştu. Cenab-ı Allah bir rahmet verdi, bolluk yağış verdi. Gölümüz eski seviyesine geldi. Ama ne yazık ki hiçbir bakımı yok, çevre düzenlemesi yok. Birkaç sefer de müracaat ettiysek de bir olumlu cevap alamadık. Pazarcık'a bağlıyız, Pazarcık Belediyesi. Buranın bir temizlenip çevre düzeninin yapılmasını, tel örgü içerisine alınmasını istiyoruz. İnşallah yetkililer seslerimizi duyar, bize yardımcı olurlar. Nilüfer çiçekleri var, karabataklar var, üç dört çeşit kuş var bazen yabani ördekler dahi geliyor yani. Bu konuda bir bakımın yapılmasını, çevre düzeninin yapılmasını talep ediyoruz. Turizme kazandırmak istiyoruz. Yani bir mesire alanı gibi, piknik alanı gibi. Görüyorsunuz pislik halinde. Vatandaş geliyor, oturuyor uyardığımız halde yediğini içtiğini atıyor. Akşamları kapanır, gündüzleri açar yani güneşi gördüğü müddetçe" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ökkeş Yordam, "Tarihi bir göl burası atamdan dedemizden duyduğumuz 300 yıla dayanan bir göl. Maalesef Gaziantep'e içme suyu için 42 adet kuyu vuruldu. Ondan dolayı burası 4 yıl kurumuştu. Son bir buçuk yıldır depremden sonra yeniden doldu. Türkiye'de nadir bulunan nilüfer çiçekleri var. Bu çiçekleri kopartmak yasak. Gölün kıyısında poşetler, şişeler var son dönemde yosunlar da oluştu çok bakımsız, yetkililere sesleniyoruz" diye konuştu.

Çöçeli Mahallesi Muhtarı Murat Sımsık da Bağlama Göleti'nin endemik bitki türleri ve doğal yaşam bakımından önemli bir alan olduğunu belirterek, "Burası bizim Bağlama Gölü'müz ve şu an doğal endemik tür çiçeklerin barındığı ve doğal küçük renkli balıkların olduğu bir göl. Yani doğasıyla güzel, muhteşem bir yer. Kuşlar var, ördekler var. Bunları biz elimizden geldiğince koruyoruz. Ama maalesef dışarıdan gelen bazı misafirler çevreyi çok kirli kullanıyorlar. Bundan dolayı biraz rahatsızız. Burayı temiz kullanılması bizim için çok iyi olacak ve değerli bir yer burası. Zaten kamuya açık bir yer ve çevreyi kirletmeden gelsinler, ziyaret etsinler. Endemik tür çiçekler var. Nilüfer çiçekleri var ve kopartmanın cezaları da ağır. Çevreyi korursak ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: İHA
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