Karakoçan'da Yangın Hasar Tespiti Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karakoçan'da Yangın Hasar Tespiti Yapıldı

Karakoçan\'da Yangın Hasar Tespiti Yapıldı
15.07.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan örtü yangınında 70 dönümlük alanda hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında zarar gören 70 dönümlük alanda hasar tespit çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre dün, Karakoçan ilçesine başlı Sarıcan beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ekili tarım arazilerine sıçradı. Yangında toplam 300 dönüm alan etkilenirken bunun 40 dönümü buğday, 30 dönümü ise arpa ekili alan oldu.

Yangının ardından Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü ile Karakoçan İlçe Tarım ve Orman Müdürü, teknik personelle birlikte bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını yerinde gerçekleştirdi. Yetkililer, yangından etkilenen üreticileri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, anız yakılmaması, biçerdöver ve diğer tarım makinelerinin bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, hasat süresince yangın söndürme tüpü ile su tankerinin hazır bulundurulması, tarla ve yol kenarlarında ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü ihmalden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, yangın riskinin yalnızca ormanlık alanlara yakın bölgelerde değil, tüm hasat alanlarında bulunduğunu belirterek üreticilerin azami dikkat göstermesi gerektiğini ifade etti. Herhangi bir duman veya yangın belirtisinin görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karakoçan, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karakoçan'da Yangın Hasar Tespiti Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:22
Haluk Levent’in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
Haluk Levent'in asistanına bakın: 10 milyar liralık işlem hacmi raporlarda
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 17:48:06. #7.13#
SON DAKİKA: Karakoçan'da Yangın Hasar Tespiti Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.