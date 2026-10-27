Hasat sırasında ortaya çıktı: Konya'da tarlada 10 metre çaplı obruk - Son Dakika
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Hasat sırasında ortaya çıktı: Konya'da tarlada 10 metre çaplı obruk

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Hasat sırasında ortaya çıktı: Konya\'da tarlada 10 metre çaplı obruk
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Hasat sırasında ortaya çıktı: Konya\'da tarlada 10 metre çaplı obruk
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Konya Karapınar'ın Kamışağlı mevkiinde hasat için mısır tarlasına giren biçerdöver operatörleri, önlerine aniden çıkan büyük çukuru son anda gördü. Yaklaşık 10 metre çapında ve 8 metre derinliğindeki obruğun bir ay kadar önce oluştuğu, mısırların boyu nedeniyle görülemediği tahmin ediliyor. Tarla sahibine haber verilmesinin ardından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde mısır tarlasında yaklaşık 1 ay önce oluştuğu tahmin edilen yeni bir obruk bulundu. Tarlada hasat yapan biçerdöver operatörleri, 8 metre derinliğindeki obruğu fark ederek muhtemel bir faciayı engelledi.

MISIRLARIN ARASINDA GÖRÜNMÜYORDU

Karapınar, coğrafi yapısı ve yeraltı sularının çekilmesi nedeniyle uzun yıllardır obruk tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son olarak ilçeye bağlı Kamışağlı mevkiinde yeni bir obruk oluştu. Bir mısır tarlasında yaklaşık bir ay önce oluştuğu tahmin edilen obruk, mısırların boyunun uzun olması sebebiyle ilk etapta fark edilemedi. Ancak hasat için tarlaya giren biçerdöver operatörleri, tarlada ilerlerken aniden karşılarına çıkan büyük çukuru son anda fark etti.

BİR BİÇERDÖVERİ YUTABİLECEK BÜYÜKLÜKTE

Yapılan ilk incelemelere göre obruğun çapının yaklaşık 10 metre, derinliğinin ise 8 metre olduğu belirlendi. Obruğun bir biçerdöveri yutabilecek büyüklükte olması, atlatılan tehlikenin boyutunu da ortaya koydu. Operatörlerin durumu tarla sahibine bildirmesiyle birlikte çevrede güvenlik önlemleri alındı ve obruğun bulunduğu kısımdaki mısırlar tedbir amacıyla biçilmeden bırakıldı.

İKİ TARLA ÖTEDE BİR OBRUK DAHA VAR

Çiftçi Ziya Utku Kurtuluş, "Obruklar oluşuyor. Bulunduğumuz tarlanın iki tarla arkasında da bir obruğumuz mevcut. Halkımız alıştı, biz de alıştık. İlla ki tehlike arz ediyor bu durum. Tedbirimizi alıyoruz. Bu şekilde çiftçiliğimizi sürdürüyoruz. Çiftçi üretmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
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