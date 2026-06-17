Kars'ın Yaz Güzellikleri Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ın Yaz Güzellikleri Havadan Görüntülendi

Kars\'ın Yaz Güzellikleri Havadan Görüntülendi
17.06.2026 08:20
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Kars'ta yaz mevsiminin eşsiz manzaraları dron ile görüntülendi, doğal zenginlikler gözler önüne serildi.

Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Kars'ta yaz mevsiminin eşsiz manzaraları havadan görüntülendi. Zirvelerinde yaz ortasında bile kar eksik olmayan dağlar, yılan gibi kıvrılarak akan menderesler ve binlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan uçsuz bucaksız sarıçam ormanları görenleri hayran bıraktı.

Türkiye'nin en bakir coğrafyalarından biri olarak gösterilen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dron ile kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Yemyeşil vadiler arasında kıvrılarak ilerleyen menderesler kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek dağların zirvelerindeki kar örtüsü dikkat çekti.

Geniş alanlara yayılan sarıçam ormanları ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Kars, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir destinasyon olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İHA

Turizm, Yaşam, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ın Yaz Güzellikleri Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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