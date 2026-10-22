Kars Sarıkamış'ta 7 ayı çöp konteynerlerini devirip sokakta oyun oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Sarıkamış'ta 7 ayı çöp konteynerlerini devirip sokakta oyun oynadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta ormanlık alandan mahalleye inen yaklaşık 7 ayı, yiyecek bulmak için çöp konteynerlerini çekiştirip devirdi. Sokakta rahat tavırlarla dolaşan ve birbirleriyle oyun oynayan ayıların görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek aramak için indikleri mahallede rahat tavırlarıyla dikkat çeken 7 ayı kameralara yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanlardan yerleşim bölgesine inen ayılar, mahalle sakinlerine hareketli anlar yaşattı. Aynı anda sokağa giren yaklaşık 7 ayı, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerine yöneldi. Konteynerleri çekiştirerek deviren ayılar, çöplerin arasında yiyecek aradı. Bazı ayıların sokakta birbirleriyle oyun oynadığı görüldü. Mahallede dolaşan ayıların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yaklaşık 7 ayının aynı anda sokakta dolaştığı, çöp konteynerlerini devirdiği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuSarıkamışHayvanlarGüncelÇevreYaşamKarsDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Milyonlar merakla bekliyor İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Dünyada ilk kez görüldü Hasta hayatını kaybetti Dünyada ilk kez görüldü! Hasta hayatını kaybetti
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
“Başörtülü hakimi reddediyorum“ diyen avukat için karar
"Başörtülü hakimi reddediyorum" diyen avukat için karar
14:10
Milli Takım artık ona emanet Sergen Yalçın’dan imza törenine damga vuran sözler
Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın'dan imza törenine damga vuran sözler
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
13:44
Terörsüz Türkiye’ye desteği nedeniyle istifa etmişti Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 14:54:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kars Sarıkamış'ta 7 ayı çöp konteynerlerini devirip sokakta oyun oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei