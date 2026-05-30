Kars\'ta Mayıs\'ta Kar Yağışı

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Kars'ta Mayıs ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaz mevsimini bekleyen köy sakinleri, sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında beyaza bürünen manzarayla karşılaştı.

Kentte kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, dağlar, meralar ve yerleşim alanları yeniden kış görüntülerine sahne oldu.

Kar yağışı nedeniyle bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri de zor anlar yaşadı. Bahar otlaklarında otlaması beklenen koyun sürüleri, karla kaplanan arazilerde yiyecek aramak zorunda kaldı. Karlı zeminde ilerleyen sürüler, Mayıs ayının sonunda alışılmadık görüntüler oluşturdu.

Kars'ta mayıs sonunda yağan kar, hem vatandaşları hem de hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticileri hazırlıksız yakalarken, kentte Haziran'a 1 gün kal kış yine devam ediyor. Kentte Akyaka ve Arpaçay ilçeleri ile merkeze bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili olduğu öğrenildi. - KARS