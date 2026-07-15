Kars'ta Modern Sulama Projeleri Tamamlanıyor - Son Dakika
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Kars'ta Modern Sulama Projeleri Tamamlanıyor

Kars\'ta Modern Sulama Projeleri Tamamlanıyor
15.07.2026 09:37
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Kars'ta milyarlarca liralık sulama projeleri, tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor.

Kars'ta tarımsal üretime büyük katkı sağlayacak sulama projelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Kars'ta yapımı süren milyarlarca liralık sulama yatırımlarını yerinde inceleyerek projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan'a incelemeler sırasında Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, 241. Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı, Sulama Şube Müdürü Arif Yanık, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) Şube Müdürü Gökhan Can, ilgili teknik personel ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Heyet, Kars'ın tarımsal üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak üç büyük projede yürütülen çalışmaları sahada değerlendirdi.

"182 milyon metreküplük su, 475 bin dekardan fazla araziyle buluşacak"

İncelemelerin ilk durağı, Kars Çayı üzerine inşa edilen Kars Barajı'ndan tarım arazilerine su ulaştıracak olan "Kars Barajı Sulaması İletim Hattı İnşaatı" oldu.

Proje kapsamında Kars Barajı'nda depolanan 182 milyon metreküp su, modern sulama altyapısıyla Kars Merkez, Akyaka, Arpaçay ve Digor ilçelerinde bulunan 44 yerleşim birimindeki toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisine ulaştırılacak.

Sulama suyu, 3,80 metre çapında ve 20,7 kilometre uzunluğunda cam elyaf takviyeli (CTP) borular aracılığıyla iletilecek. İletim hattının tamamlanmasıyla birlikte bölgede modern sulama sistemine geçilmesi, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tarımsal verimin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

"Kapalı sistem sulamayla 90 bin dekar arazi suya kavuşacak"

Bölge Müdürü Serdar Kotan ve beraberindeki heyet daha sonra "Kars Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı" şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Proje tamamlandığında Kars il sınırları içerisinde bulunan **14 yerleşim yerinde toplam 90 bin 880 dekar tarım arazisi**, kapalı sistem borulu sulama şebekesiyle modern sulama imkanına kavuşacak.

Proje kapsamında yalnızca sulama altyapısı değil, tarımsal üretimi daha verimli hale getirecek arazi düzenleme çalışmaları da yürütülüyor. Bu kapsamda **30 köyde toplam 338 bin 190 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı.**

Arazi toplulaştırması sayesinde parçalı tarım arazilerinin birleştirilmesiyle üretim maliyetlerinin düşürülmesi, tarımsal mekanizasyonun kolaylaştırılması ve sulama sistemlerinin daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

"Koçköy Barajı sulaması bölge tarımına güç katacak"

İncelemelerin son bölümünde ise Arpaçay ilçesinde devam eden "Kars Arpaçay Koçköy Barajı Sulaması İkmali İnşaatı" çalışmaları yerinde değerlendirildi.

Proje kapsamında Koçköy, Tepeköy, Taşdere, Arslanoğlu ve Bardaklı köylerinde bulunan yaklaşık 192 bin dekar tarım arazisi, kapalı sistem borulu sulama şebekesiyle sulama suyuna kavuşacak.

Modern sulama altyapısının devreye alınmasıyla birlikte bölgede su kayıplarının önüne geçilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilerin daha yüksek verim elde etmesi hedefleniyor.

"Modern sulama ile verim ve gelir artacak"

DSİ tarafından yürütülen projeler sayesinde Kars'ta geleneksel sulama yöntemlerinden modern basınçlı sulama sistemlerine geçiş hızlanacak. Kapalı sistem sulama şebekeleri sayesinde su tasarrufu sağlanırken, çiftçiler daha düşük maliyetle daha fazla üretim yapabilecek.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde kalite ve verimin artması, üreticilerin gelir seviyesinin yükselmesi ve bölge ekonomisinin güçlenmesi bekleniyor.

"Çalışmalar Yakından Takip Ediliyor"

İncelemeler sırasında yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu, fiziki gerçekleşme oranı ve planlanan takvim hakkında bilgi alan Bölge Müdürü Serdar Kotan, projelerin belirlenen program doğrultusunda, kaliteli ve hızlı şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

DSİ'nin Kars genelinde yürüttüğü sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte yüz binlerce dekar tarım arazisi modern sulama sistemlerine kavuşacak. Bu yatırımların, hem su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sunması hem de Kars'ın tarımsal üretim kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Modern Sulama Projeleri Tamamlanıyor - Son Dakika

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