Kavakbıçkı Köyü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı
Düzce İl Özel İdaresi, Kavakbıçkı köyünde ulaşım güvenliği ve konforu artırmak için asfalt seriyor.
Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmayla köy yolunda ulaşım güvenliği ve konforunun artırılması hedefleniyor.
Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Kavakbıçkı Köyü'nde sıcak asfalt çalışmalarını başlattı. Köy yollarında ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, belirlenen program doğrultusunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kavakbıçkı Köyü'nde yol güvenliğinin ve ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını planlanan program kapsamında sürdürüyor.
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