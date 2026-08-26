Kayseri\'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kayseri Valiliği tarafından 4.1 büyüklüğündeki depremle alakalı yapılan açıklamada, "26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.53'te, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 Mw büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından saha tarama ve kontrol çalışmalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, ekiplerimiz saha çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.