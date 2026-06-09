Kayseri\'de Beklenmedik Yağış: 35 kg/m²

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri'de meydana gelen yağışlarda Develi ilçesi Küçükkünye köyünde metrekareye yaklaşık 35 kilo yağış düştüğünü belirterek, yağışın büyük kısmının 1 saat içinde alındığını söyledi.

Çarşamba günü dışında hafta boyu yağış beklemediklerini söyleyen Mehmet Bütüner, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız tahminlere göre hafta boyunca çarşamba hariç diğer günler parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Çarşamba günü Kayseri'de yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görebiliriz. Yüksek kesimlerde, özellikle Erciyes ve çevresinde hemen hemen her gün yağışlı diyebiliriz. Onun haricinde sadece çarşamba günü yağışlar bekliyoruz. Rüzgarlarımız hafif, zaman zaman orta kuvvette; hava sıcaklıklarımız, en yüksek sıcaklıklarımız 25-29 derece aralığında olacak. En düşük sıcaklıklarımız da 9 ile 14 derece aralığında seyredecek" dedi.

"En çok yağış Develi'ye düştü"

Bütüner, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen yağışlarda Develi'nin Küçükkünye köyünde metrekareye yaklaşık 35 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Geçtiğimiz cumartesi günü öncelikle biz öğle saatlerinde Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olarak Kayseri ve civarında beklediğimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar için bir uyarı yayınladık. Akabinde birkaç saat sonra ilimiz genelinde kuvvetli yağış etkili oldu. Merkezde yağış miktarı olarak 5-7 kilogram civarında oldu ama kısa sürede olduğu için, yaklaşık bir saatlik periyotta olduğu için bir anda akışa geçti su ve sele benzer görüntüler ortaya çıktı. Özellikle Bünyan, İncesu, Develi, Küçükkünye civarında, Erkilet civarında çok daha fazla yağış aldık. Örneğin Develi Küçükkünye köyünde yaklaşık 35 kilogramlık bir yağış gerçekleşti. Bu da yine az önce belirttiğim gibi bir saat gibi bir kısa süre içerisinde, büyük ekseriya yaklaşık 30 kilogramlık bölümü bir saat içinde gerçekleşti. Erkilet civarında da yaklaşık 25 kiloluk bir yağış aldık, bunun da yaklaşık 19 kilogramlık kısmı metrekareye oldu. Bunu belirtmek istiyorum özellikle metrekare 19 kilogramlık kısmı yine 15.00 ile 16.00 lokal saatleri arasında düştü. Bu da tabii kısa sürede yağış gerçekleştiği için biraz problemlere neden oldu diyebiliriz. Önümüzdeki günler için gözlemlerimize devam ediyoruz, yine kuvvetli yağış beklediğimiz takdirde gerekli uyarıları hem kurumlara hem vatandaşlarımıza yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ