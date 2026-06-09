Kayseri'de Beklenmedik Yağış: 35 kg/m² - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Beklenmedik Yağış: 35 kg/m²

Kayseri\'de Beklenmedik Yağış: 35 kg/m²
09.06.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Develi'de geçen cumartesi 35 kg/m² yağış düştü. Hafta geneli parçalı bulutlu, çarşamba yağış bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri'de meydana gelen yağışlarda Develi ilçesi Küçükkünye köyünde metrekareye yaklaşık 35 kilo yağış düştüğünü belirterek, yağışın büyük kısmının 1 saat içinde alındığını söyledi.

Çarşamba günü dışında hafta boyu yağış beklemediklerini söyleyen Mehmet Bütüner, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız tahminlere göre hafta boyunca çarşamba hariç diğer günler parçalı ve çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Çarşamba günü Kayseri'de yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görebiliriz. Yüksek kesimlerde, özellikle Erciyes ve çevresinde hemen hemen her gün yağışlı diyebiliriz. Onun haricinde sadece çarşamba günü yağışlar bekliyoruz. Rüzgarlarımız hafif, zaman zaman orta kuvvette; hava sıcaklıklarımız, en yüksek sıcaklıklarımız 25-29 derece aralığında olacak. En düşük sıcaklıklarımız da 9 ile 14 derece aralığında seyredecek" dedi.

"En çok yağış Develi'ye düştü"

Bütüner, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen yağışlarda Develi'nin Küçükkünye köyünde metrekareye yaklaşık 35 kilogram yağış düştüğünü söyleyerek, "Geçtiğimiz cumartesi günü öncelikle biz öğle saatlerinde Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü olarak Kayseri ve civarında beklediğimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar için bir uyarı yayınladık. Akabinde birkaç saat sonra ilimiz genelinde kuvvetli yağış etkili oldu. Merkezde yağış miktarı olarak 5-7 kilogram civarında oldu ama kısa sürede olduğu için, yaklaşık bir saatlik periyotta olduğu için bir anda akışa geçti su ve sele benzer görüntüler ortaya çıktı. Özellikle Bünyan, İncesu, Develi, Küçükkünye civarında, Erkilet civarında çok daha fazla yağış aldık. Örneğin Develi Küçükkünye köyünde yaklaşık 35 kilogramlık bir yağış gerçekleşti. Bu da yine az önce belirttiğim gibi bir saat gibi bir kısa süre içerisinde, büyük ekseriya yaklaşık 30 kilogramlık bölümü bir saat içinde gerçekleşti. Erkilet civarında da yaklaşık 25 kiloluk bir yağış aldık, bunun da yaklaşık 19 kilogramlık kısmı metrekareye oldu. Bunu belirtmek istiyorum özellikle metrekare 19 kilogramlık kısmı yine 15.00 ile 16.00 lokal saatleri arasında düştü. Bu da tabii kısa sürede yağış gerçekleştiği için biraz problemlere neden oldu diyebiliriz. Önümüzdeki günler için gözlemlerimize devam ediyoruz, yine kuvvetli yağış beklediğimiz takdirde gerekli uyarıları hem kurumlara hem vatandaşlarımıza yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Cumartesi, 3. Sayfa, Kayseri, Develi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kayseri'de Beklenmedik Yağış: 35 kg/m² - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:53
Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
10:34
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:14:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Beklenmedik Yağış: 35 kg/m² - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.