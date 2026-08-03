Kayseri\'de Hava Sıcaklığı 34 Dereceye Ulaştı

Hava sıcaklığının hissedilir derecede arttığı Kayseri'de termometreler 34 dereceyi gösterdi.

Temmuz ayının serin geçtiği Kayseri'de, ağustos ayıyla beraber sıcaklıklarda arttı. Kent merkezindeki termometreler 34 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serin yerleri tercih etti. Sıcaklıkların arttığını söyleyen Mehmet Dermirdoğan, Kayseri'de alışıla gelmiş bir hava olmadığını söyleyen Demirdoğan, "Ben geçen hafta Mersin'deydim. Kayseri'de şu anda Mersin'den daha bunaltıcı bir sıcak var. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre de bu hafta sonu yüksek sıcak beklentileri varmış. Bazı müşterilerimiz klima açık olduğu halde "klima çalışmıyor mu?" diye soruyor. O derece bir sıcaklık var. Felaket şekilde bir sıcak söz konusu, resmen yanıyoruz" şeklinde konuştu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.