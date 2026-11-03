Kayseri'de Tomarza-Malatya yolu yaklaşık 2 yılda çift yönlü trafiğe açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Tomarza-Malatya yolu yaklaşık 2 yılda çift yönlü trafiğe açıldı

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Kayseri\'de Tomarza-Malatya yolu yaklaşık 2 yılda çift yönlü trafiğe açıldı
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Kayseri'de yaklaşık iki yıllık çalışmanın ardından Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü trafiğe açıldı. Kayseri-Malatya yönündeki yaklaşık 5 kilometrelik bölüm 26 Eylül'de açıldı; diğer yönün tamamlanmasıyla yol çift yönlü ulaşıma girdi, bariyer ve bordür çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de karayolları ekiplerinin yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü çalışmaların ardından Tomarza- Malatya bağlantı yolu, çift yönlü olarak tamamen araç trafiğine açıldı.

Ölümlü ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı güzergahta yol güvenliğinin artırılması amacıyla yapımına başlanan köprülü kavşak çalışmaları kapsamında, 16 Haziran 2026 tarihinde yol tamamen trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ekipleri tarafından Kayseri-Malatya istikametindeki yaklaşık 5 kilometrelik bölüm 26 Eylül'de tamamlanarak ulaşıma açılırken, ardından Malatya-Kayseri istikametindeki çalışmalar sürdürüldü. Bu bölümün de tamamlanmasıyla yol karşılıklı olarak trafiğe açıldı. Karayolları ekiplerinin bölgede bariyer ve bordür çalışmaları ise devam ediyor. Yetkililer, çalışma alanından geçecek sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı.

Ardıç rampasında 2 kilometrelik yeni asfalt

Ardıç rampası mevkiden Tomarza-Malatya bağlantı yoluna kadar yaklaşık 2 kilometrelik güzergah ise Karayolları ekipleri tarafından sıfırdan asfaltlandı. Yolun trafik işaret ve çizgileri ile levhaları da yenilenerek ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
OtomobilMalatyaTomarzaKayseriGüncelEylülÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Tomarza-Malatya yolu yaklaşık 2 yılda çift yönlü trafiğe açıldı - Son Dakika
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