Kayseri\'de Tomarza-Malatya yolu yaklaşık 2 yılda çift yönlü trafiğe açıldı

Kayseri'de karayolları ekiplerinin yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü çalışmaların ardından Tomarza- Malatya bağlantı yolu, çift yönlü olarak tamamen araç trafiğine açıldı.

Ölümlü ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı güzergahta yol güvenliğinin artırılması amacıyla yapımına başlanan köprülü kavşak çalışmaları kapsamında, 16 Haziran 2026 tarihinde yol tamamen trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ekipleri tarafından Kayseri-Malatya istikametindeki yaklaşık 5 kilometrelik bölüm 26 Eylül'de tamamlanarak ulaşıma açılırken, ardından Malatya-Kayseri istikametindeki çalışmalar sürdürüldü. Bu bölümün de tamamlanmasıyla yol karşılıklı olarak trafiğe açıldı. Karayolları ekiplerinin bölgede bariyer ve bordür çalışmaları ise devam ediyor. Yetkililer, çalışma alanından geçecek sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı.

Ardıç rampasında 2 kilometrelik yeni asfalt

Ardıç rampası mevkiden Tomarza-Malatya bağlantı yoluna kadar yaklaşık 2 kilometrelik güzergah ise Karayolları ekipleri tarafından sıfırdan asfaltlandı. Yolun trafik işaret ve çizgileri ile levhaları da yenilenerek ulaşıma açıldı.