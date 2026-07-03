Kayseri'nin düşük karbonlu ulaşım vizyonu UITP Konferansı'nda ilgi gördü - Son Dakika
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Kayseri'nin düşük karbonlu ulaşım vizyonu UITP Konferansı'nda ilgi gördü

Kayseri\'nin düşük karbonlu ulaşım vizyonu UITP Konferansı\'nda ilgi gördü
03.07.2026 15:02  Güncelleme: 15:04
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., sürdürülebilir ulaşım uygulamalarını UITP konferansında paylaştı. Raylı sistem, bisiklet paylaşımı ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon emisyonlarını azaltan şirket, uluslararası alanda takdir topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., sürdürülebilir ve düşük karbonlu ulaşım alanında hayata geçirilen uygulamaları, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) tarafından İzmir'de düzenlenen konferansta yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle paylaştı.

"Decarbonizing Mobility Starts with Urban Planning and Modal Shift: Beyond Electrification in Urban Transport" başlıklı oturumda gerçekleştirilen sunumda; ulaşımda karbon azaltımının yalnızca elektrikli araç yatırımlarından ibaret olmadığı, doğru şehir planlaması, entegre toplu taşıma, aktif ulaşım, yolcu memnuniyeti ve yenilenebilir enerji yatırımlarının birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Erdoğan tarafından gerçekleştirilen sunumda; raylı sistem, otobüs, özel halk otobüsleri, ilçe taşımacılığı ve bisiklet paylaşım sisteminin bütüncül bir yaklaşımla planlandığı ifade edildi. Erdoğan, kent içi raylı sistem ağının 46 kilometreye ulaştığını ve toplu taşıma yolcularının yaklaşık yüzde 40'ının raylı sistemle taşındığını belirtti.

Sunumda, hat ve sefer optimizasyonu çalışmalarıyla son on yılda yaklaşık 90 milyon otobüs-kilometrelik tasarruf sağlandığı, bu sayede kaynakların daha verimli kullanılarak yeni gelişim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarının karşılandığı aktarıldı.

Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin aktif ulaşımı destekleyen bisiklet paylaşım sistemi, yenilenebilir enerji yatırımları ve yolcu odaklı hizmet anlayışına da değindi. Raylı sistemin elektrik ihtiyacının şirketin rüzgar ve güneş enerji santrallerinden karşılandığını, ihtiyaç fazlası elektriğin ise ulusal şebekeye aktarıldığını ifade etti.

Elektrikli otobüslerle sürdürülebilir ulaşım çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde elektrikli otobüs filosunun büyütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin karbon emisyonlarını uluslararası standartlara uygun şekilde raporladığını belirten Erdoğan, şirketin bilimsel tabanlı emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ve CDP değerlendirmesinde "B" notu ile Yönetim Seviyesi'nde derecelendirildiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düşük karbonlu ulaşım yaklaşımı; yerli ve yabancı sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sunumda Kayseri'nin deneyimi; şehir planlaması, toplu taşımaya geçiş ve temiz enerjiyi birlikte ele alan örnek bir yerel yönetim modeli olarak değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ulaşımda karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalarını; güçlü toplu taşıma altyapısı, yenilenebilir enerji yatırımları ve yolcu odaklı hizmet anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kayseri'nin düşük karbonlu ulaşım vizyonu UITP Konferansı'nda ilgi gördü - Son Dakika

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