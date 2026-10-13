Kayseri Tomarza'da 2026'da yaklaşık 25 bin dekar alana ayçiçeği ekildi, hasat başladı - Son Dakika
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Kayseri Tomarza'da 2026'da yaklaşık 25 bin dekar alana ayçiçeği ekildi, hasat başladı

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Kayseri Tomarza\'da 2026\'da yaklaşık 25 bin dekar alana ayçiçeği ekildi, hasat başladı
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Kayseri Tomarza'da çiftçilerin alternatif ürün olarak yöneldiği ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. 2026'da yaklaşık 25 bin dekar alana ekilen üründe bol yağış sayesinde verimin yüksek olduğu belirtilirken, 2027'de ekim alanının yaklaşık 30 bin dekara ulaşması bekleniyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak son yıllarda daha fazla tercih ettiği ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

İlçede her yıl ekim alanı artan ayçiçeği, 2026 yılında yaklaşık 25 bin dekar araziye ekildi. Yağışların bol geçtiği 2026 sezonunda verimin de yüksek olduğu belirtildi. 2027 yılında ise ayçiçeği ekim alanının yaklaşık 30 bin dekara ulaşması bekleniyor.

Çiftçiler açısından önemli bir alternatif ürün haline gelen ayçiçeğinin, önümüzdeki yıllarda Tomarza'da daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
EkonomiTomarzaKayseriGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Tomarza'da 2026'da yaklaşık 25 bin dekar alana ayçiçeği ekildi, hasat başladı - Son Dakika
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