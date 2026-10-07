Kemaliye'de 120 bitkiden yapılan Zetrin'in bağışıklığı güçlendirdiği tezde belirtildi - Son Dakika
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Kemaliye'de 120 bitkiden yapılan Zetrin'in bağışıklığı güçlendirdiği tezde belirtildi

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Kemaliye\'de 120 bitkiden yapılan Zetrin\'in bağışıklığı güçlendirdiği tezde belirtildi
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Erzincan Kemaliye'ye özgü Zetrin baharatının, 120 bitkinin karışımıyla elde edildiği ve bağışıklık sistemini artırıcı sonuçları olduğu tez çalışmasıyla ortaya çıktı. Zetrin günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılıyor; ıslatılmış ekmek, zeytinyağı ve peynirle tüketiliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine has olan baharat türü Zetrin, 120 bitkinin karışımıyla elde edilerek sofralara lezzet olarak sunuluyor.

Zetrin, Kemaliye'de yapımı asırlar öncesine giden, bilinen birçok çiçek ve bitkiler topluluğudur. Mart ayında doğada yetişen bitkiler Kasım ayına kadar toplanmaya başlanır. Gölge ortamda kurutulur. 120 çeşit bitki kurutulduktan sonra taş dibeklerde dövülerek karıştırılır. Kemaliye'nin meşhur kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir.

Yörede çok faydalı bir karışım olarak bilinen Zetrin'in, Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan tez çalışması sonucunda vücutta bağışıklık sistemini artırıcı sonuçlarının çıktığı açıklanmıştır. Emek isteyen bu ürün, günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılmaktadır.

Nesilden nesile devam eden Zetrin yapımını anlatan Osman Birler, yıllar önce dedesinin, daha sonra babası Mehmet Birler tarafından 50 yıldır yapıldığını şimdi de kendisinin yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Babamdan sonra 20 yıldır ben Zetrin yapıyorum. Doğada yetişen şifalı bitkileri topluyoruz. Munzur Dağı eteklerinden Sarıçiçek Yaylasından şifalı otları topluyoruz Gölge ortamda kurutulur. Çuvallarda biriktiriyoruz bir yıl boyunca süren süreçte bu şekilde bekletiyoruz en son yapraklar sararana kadar toplanan bitkileri harmanlıyoruz. 120 çeşit bitki kurutulduktan sonra eskiden taş dibeklerde dövülerek karıştırılırdı şimdilerde robotta çekiliyor. Kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Patates salatasında ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir. Pişen yemeğe atılmaz."

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kemaliye'de 120 bitkiden yapılan Zetrin'in bağışıklığı güçlendirdiği tezde belirtildi - Son Dakika
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