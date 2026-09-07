Kemaliye'deki 517 Basamaklı Via Ferrata Parkuru Yerli ve Yabancı Tutkunları Ağırlıyor - Son Dakika
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Kemaliye'deki 517 Basamaklı Via Ferrata Parkuru Yerli ve Yabancı Tutkunları Ağırlıyor

Kemaliye\'deki 517 Basamaklı Via Ferrata Parkuru Yerli ve Yabancı Tutkunları Ağırlıyor
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara inşa edilen 517 demir basamaklı Via Ferrata parkuru, adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu. Parkur, son iki yılda Almanya ve ABD başta olmak üzere 7 ülkeden sporcuyu misafir etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara yapılan ve 517 demir basamaktan oluşan demir yol (Via Ferrata) parkuru, tırmanış yapmak isteyen yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

İlçenin batısındaki kayalıkların üstünden yarasa atlayışlarının (wingsuit) gerçekleştirildiği "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan sabit atlama rampasına çıkmak için oluşturulan demir yol parkuru, yerli ve yabancı sporculara ev sahipliği yapıyor.

2200 rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine oluşturulan parkur, 517 demir basamaktan oluşuyor.

Parkur, son iki yılda Almanya ve Amerika başta olmak üzere Şili, Meksika, İtalya, Avusturalya, Macaristan ve Avusturya'dan gelen adrenalin tutkunlarını misafir etti.

Yerli ve yabancı maceraseverleri ağırlayan parkura tehlikeli ve zorlu tırmanış yapan konuklar, eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kemaliye'deki 517 Basamaklı Via Ferrata Parkuru Yerli ve Yabancı Tutkunları Ağırlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemaliye'deki 517 Basamaklı Via Ferrata Parkuru Yerli ve Yabancı Tutkunları Ağırlıyor - Son Dakika
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