Antalya'da 'deniz kızları' eşliğinde dip temizliği - Son Dakika
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Antalya'da 'deniz kızları' eşliğinde dip temizliği

Antalya\'da \'deniz kızları\' eşliğinde dip temizliği
05.06.2026 17:38  Güncelleme: 17:51
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5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Kemer Kaymakamlığı ve Belediyesi, deniz kızları eşliğinde deniz dibi temizliği, sergi ve çevre bilinci etkinlikleri düzenledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kemer'de Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi bir dizi program düzenledi. Etkinlikte deniz kızları eşliğinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Etkinlikte, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası öğrencilerinin daha önce Dünya Su Günü dolayısıyla çektiği "Su için söyle" videosu gösterildi. Orkestrada yer alan öğrencilere Kaymakam Solmaz ve Başkan Topaloğlu çeşitli hediyeler verdi.

Deniz kızları eşliğinde deniz dibi temizliği

Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Sualtı Fotoğrafçısı Adnan Büyük, deniz kızları eşliğinde deniz dibi temizliği yaptı. Denizden çıkarılan atıklar daha sonra etkinlik alanında sergilendi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe katılanlar, deniz kızlarıyla fotoğraf çektirdi. Deniz kızları aynı zamanda su altına deniz çayıdır dikdi. Deniz dibi temizliği sırasında flayboard gösterisi de yapıldı.

Etkinlikte, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çevre bilincinin artırılması amacıyla Kemer'de başlattığı "Kemer'in çevre dedektifi Kerem" de yer aldı. Etkinliğe ayrı bir renk katan maskot Kemer'in çevre dedektifi Kerem, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Vali Şahin canlı yayında

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikler kapsamında Antalya'nın tüm ilçelerine aynı anda canlı yayın ile bağlanarak, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, dünya çevre günü dolayısıyla ilçelerde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Kaymakam Solmaz, canlı yayın sonrası yaptığı konuşmada, çevre ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının neticesinde geri dönüşüm ürünlerini ortaya çıkarabildiklerini söyledi.

Çevre duyarlılığını yaşam kültürü haline getirmenin önemine dikkat çeken Kaymakam Solmaz, "Özellikle genç nesillere yönelik çevre duyarlılığını artırabilmeliyiz. Bunu bir çöpten ibaret olarak görmeyin. Çevre duyarlılığı demek vicdan muhasebesi ve çevrede yaşayan tüm canlıları korumak demektir. Bu duyarlılık içerisinde özellikle öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kemer'i pilot bölge olarak ilan ettirdiklerine de değinen Kaymakam Solmaz, "Tekirova açıklarında yer alan Üç Adalar'ı yakın zamanda koruma altına alacağız. Bu ileriye dönük Kemer'deki en büyük adımlardan biri olacak. Hayalet ağlardan başlayarak deniz çayırlarının korunması ve yeniden ekilmesine kadar çok sayıda faaliyet yapacağız. Bunu geleceğin mirasını korumak için yapacağız." diye konuştu.

Başkan Topaloğlu ise Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir" sözünü hatırlatarak, "Antalya'nın da en güzel ilçesi Kemer'dir. İnanılmaz bir doğa güzelliğimiz ve uzun sahillerimiz var. Mavi bayraklı plajlarımız var. Ama dikkat edeceğimiz nokta çevre temizliği. Çevre bilincini anaokullarından başlayarak devam ettirirsek daha başarılı oluruz. Hep birlikte olursak bu işin içinden çıkarız. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak istiyorsak kurallara uymak zorundayız. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Atık malzemelerden sergi

Etkinlikte, öğrencilerin ve turistik tesislerin atık malzemeler ile geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı sanatsal çalışmalar da sergilendi. Kaymakam Solmaz, Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, sergi alanı gezerek sanatsal çalışmaları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Öte yandan sergi alanında Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün atık malzemelerden yaptığı sanatsal çalışmalar da büyük ilgi topladı.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yer alan Kemer Belediyesi Deniz Kafe yanında düzenlenen etkinliğe, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top, Mehmet Derya Baytekin, Furkan Üstündağ, Kemer Emniyet Müdür Vekili Ramazan Canbaş, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Cansın Efir, Mehmet Akın, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, STK temsilcileri, muhtarlar, belediye birim müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve turistik tesislerin temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya'da 'deniz kızları' eşliğinde dip temizliği - Son Dakika

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