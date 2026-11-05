Kilis'te Vali Ömer Kalaylı, Kocabeyli köyünde üreticilerle zeytin hasadına katıldı - Son Dakika
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Kilis'te Vali Ömer Kalaylı, Kocabeyli köyünde üreticilerle zeytin hasadına katıldı

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Kilis\'te Vali Ömer Kalaylı, Kocabeyli köyünde üreticilerle zeytin hasadına katıldı
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Kilis'in Kocabeyli köyünde düzenlenen programa katılan Vali Ömer Kalaylı, üreticilerle zeytin topladı. Kalaylı, Organik Zeytin Üreticileri Birliği tesisinde zeytinyağı üretimini inceledi ve Kilis zeytininin marka değerini güçlendirmenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Kilis'in Kocabeyli köyünde düzenlenen zeytin hasadı programına katılan Vali Ömer Kalaylı, üreticilerle birlikte zeytin topladı.

Kocabeyli köyünde gerçekleştirilen programa katılan Vali Ömer Kalaylı, üreticilerle bir araya gelerek zeytin hasadına katıldı. Ardından Kocabeyli Organik Zeytin Üreticileri Birliğine ait tesisi ziyaret eden Kalaylı, zeytinyağı üretim aşamalarını yerinde inceledi.

Programda konuşan Vali Kalaylı, Kilis zeytininin marka değerinin güçlendirilmesi ve çiftçilerin alın terinin en iyi şekilde değerlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Programa Vali Yardımcısı Okan Dağlı, Belediye Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, ilgili kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: İHA
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