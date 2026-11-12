Kıyı Ege, Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun'da gök gürültülü sağanak görülecek - Son Dakika
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Kıyı Ege, Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun'da gök gürültülü sağanak görülecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İç ve batı kesimlerde sıcaklık 3-5 derece artacak, Marmara ve Ege'de rüzgar 40-60 km/saatle kuvvetli esecek.

Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak, doğu kesimlerde normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

Kaynak: İHA
Hava DurumuMarmaraAntalyaSamsunBartınGüncelYaşamÇevreSinopEgeSon Dakika

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SON DAKİKA: Kıyı Ege, Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun'da gök gürültülü sağanak görülecek - Son Dakika
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