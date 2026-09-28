Kocaeli Büyükşehir'in Gebze Millet Bahçesi'ndeki cami projesinde inşaat sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir'in Gebze Millet Bahçesi'ndeki cami projesinde inşaat sürüyor

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Kocaeli Büyükşehir\'in Gebze Millet Bahçesi\'ndeki cami projesinde inşaat sürüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Millet Bahçesi'nde başlattığı cami projesinde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. 47 bin 613 metrekarelik projede 625 araçlık kapalı otopark inşa edilecek, sanayi kavşağında yeni düzenleme çalışması yürütülüyor.

Gebze Millet Bahçesi içerisine yapılacak olan 47 bin metrekare kapalı alana sahip yeni cami projesinde inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Proje kapsamında 625 araçlık kapalı otopark ve bölgedeki ulaşımı rahatlatacak yeni bir kavşak düzenlemesi de hayata geçirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi'nde yapımına başlanan cami projesinde inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve millet bahçesinin doğu bölümünde inşa edilen proje, modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap vermeye hazırlanıyor. Farklı bölümlerde eş zamanlı yürütülen faaliyetler kapsamında, şu anda caminin temel donatıları bağlanırken, bodrum katlarda kolon demirleri ile kalıp montaj işlemleri devam ediyor.

47 bin metrekarelik inşaat alanı

Gebze Millet Bahçesi Cami, 25 bin 681 metrekarelik parsel üzerinde inşa ediliyor. Toplam inşaat alanı 47 bin 613 metrekare olarak planlanan yapının iki bodrum katı otopark ve müştemilat olarak kullanılacak. Zemin katta ana ibadet alanının yer alacağı projenin üst katlarında ise mahfil bölümleri ve yardımcı mekanlar bulunacak.

625 araçlık otopark ve yeni kavşak düzenlemesi

Proje, sadece bir ibadethane olarak değil, bölgenin altyapı ve otopark ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlandı. Cami bünyesinde toplam 625 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek. Bu alan, hem cami cemaatine hem de Gebze Millet Bahçesi'ni ziyaret eden vatandaşlara hizmet verecek.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, camiye ve millet bahçesine ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla sanayi kavşağında yeni bir düzenleme çalışması yürütüyor.

Kaynak: İHA
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