Kocaeli'nin 3 ilçesinde yol iyileştirme hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'nin 3 ilçesinde yol iyileştirme hamlesi

Kocaeli\'nin 3 ilçesinde yol iyileştirme hamlesi
28.05.2026 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerindeki yolların iyileştirilmesi için ihale sürecini başlattı. Çalışmaların 360 günde tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açarak Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerindeki yolların iyileştirilmesi için çalışmalara başlıyor.

Kocaeli'nin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak amacıyla kent genelinde üstyapı yenileme ile bakım çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan güzergahların onarılması için Yol Bakım Şube Müdürlüğü tarafından "Gölcük-Başiskele-Karamürsel İlçelerinde Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirilmesi" ihalesi düzenlenecek. Sadece EKAP üzerinden tekliflerin kabul edileceği ihale, 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Çalışmalar bir yılda tamamlanacak

İhaleyi kazanan firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından başlayacak olan yol bakım ve onarım işlerinin 360 takvim günü içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Geniş çaplı onarım sürecini kapsayan projede yoğun mesai harcanacak. Çalışmalar kapsamında bölgelere; 7 bin metreküp yarma kazısı, 5 bin 50 metreküp dolgu, 3 bin 710 metreküp beton yol tamiratı yapılacak. Ayrıca yollara 20 bin ton plent-miks temel serimi (PMT), 2 bin ton binder tabakası serimi ve 15 bin 400 ton asfalt yama uygulanacak. Yaya ve araç güvenliği ile estetiği için de 46 bin 400 metrekare parke döşemesi ile 25 bin metre bordür imalatı gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kocaeli, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kocaeli'nin 3 ilçesinde yol iyileştirme hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:04:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin 3 ilçesinde yol iyileştirme hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.