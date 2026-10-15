Kocaeli\'de sağanakta 1.702 ihbara 897 personel ve 512 araçla müdahale edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı 897 personel ve 512 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün başlayarak etkisini artıran yağış nedeniyle ilgili birimler teyakkuza geçirildi. AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, gece boyunca kent genelinde su baskınları ve mahsur kalma olayları başta olmak üzere gelen ihbarlara müdahale etti. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyan vatandaşların hastanelere ve barınma merkezlerine ulaştırılmasına da destek verildi.

1.702 ihbar ve talep değerlendirildi

Sağanak süresince İSU Genel Müdürlüğüne 1.258 talep, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ise 444 olay ve ihbar kaydı ulaştı. Toplam 1.702 kayıt doğrultusunda müdahale çalışmalarını sürdüren ekipler, riskli bölgelerde önlem alarak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için çalışma yürüttü. Belediyenin personel ve araç desteği kapsamında İSU Genel Müdürlüğü 568 personel ve 314 araçla, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 172 personel ve 98 araçla görev yaptı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 26 personel ve 62 araç, Zabıta Dairesi Başkanlığı 100 personel ve 30 araç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 25 personel ve 5 araç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise 6 personel ve 3 araçla çalışmalara katıldı.

Geçici barınma alanları hazır tutuluyor

Ekiplerin AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kent genelindeki gelişmeleri takip ettiği, gelen ihbarların değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirildiği bildirildi.

Belediyenin, ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı geçici barınma alanlarını hazır tuttuğu, yağışın etkili olduğu bölgelerde muhtemel risklere yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.