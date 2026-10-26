Kocaeli'de sıfır atık uygulamalarını uluslararası heyet İZAYDAŞ'ta inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli'de sıfır atık uygulamalarını uluslararası heyet İZAYDAŞ'ta inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli\'de sıfır atık uygulamalarını uluslararası heyet İZAYDAŞ\'ta inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de sıfır atık ve geri dönüşüm uygulamaları, Sierra Leone, Tunus, Çin ve Uruguay'dan gelen çevre yetkililerince yerinde incelendi. Heyet, Körfez'deki sıfır atık noktası ve İZAYDAŞ bünyesindeki atıktan enerji üretim tesisinde atık yönetimi çalışmalarını gözlemledi.

Kocaeli'de sıfır atık ve geri dönüşüm uygulamaları; Sierra Leone, Tunus, Çin ve Uruguay'dan gelen çevre yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Uluslararası heyet, kentte atık bertarafı ve atıktan enerji üretimine yönelik çalışmaları gözlemledi.

Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı'ğının yürütücülüğünde hayata geçirilen "Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi (SWAP) Projesi" kapsamında uluslararası teknik saha ziyaretleri Kocaeli'de gerçekleştirildi. Proje kapsamında pilot şehir olarak belirlenen Sierra Leone'nin Freetown, Tunus, Çin'in Tianjin ve Uruguay'ın Montevideo şehirlerinden gelen çevre birimi yetkilileri, Kocaeli'de yürütülen atık yönetimi ve sıfır atık uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Küresel projeye Türkiye ev sahipliği yaptı

Küresel ölçekte kirliliğin azaltılması ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen SWAP Projesi'nin ikinci toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Uluslararası delegasyonun bir araya geldiği toplantının açılış programında UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Temsilcisi Steliana Nedera, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Şenol Yıldız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı yer aldı.

Sıfır atık uygulamaları yerinde incelendi

Açılış programının ardından Kocaeli'ye davet edilen uluslararası heyet, yerel yönetimler ve sanayi kuruluşları tarafından hayata geçirilen çevre uygulamalarını yerinde inceledi. Teknik ziyaretlerde kentteki çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Teknik ziyaret programı kapsamında Körfez'de faaliyet gösteren "sıfır atık noktası" ile Kocaeli'nin atık yönetimi alanındaki önemli kuruluşlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ ve otomobil firması ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretler sayesinde uluslararası katılımcılar, Kocaeli'de atık yönetimi alanında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleme ve uygulama örnekleri hakkında bilgi edinme imkanı buldu.

İzaydaş'ta atıktan enerji üretimi anlatıldı

Körfez ilçesindeki sıfır atık noktasını ziyaret eden uluslararası heyete, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi verildi. Program kapsamında İZAYDAŞ bünyesindeki atıktan enerji üretim tesisi, düzenli depolama tesisi ve biyometanizasyon tesisi de ziyaret edildi. Heyet, atıkların bertaraf edilmesi, geri kazanılması ve enerji üretiminde değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerde, sürdürülebilir atık yönetiminin çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Çalıştay gerçekleştirildi

"Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi (SWAP) Projesi" kapsamında düzenlenen "SWAP 2. Küresel Sıfır Atık Diyaloğunun" son gününde ulusal açılış çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Birol Balcı, UNDP Türkiye temsilcisi Meral Mungan Arda ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA
Çin Halk CumhuriyetiUruguayKocaeliGüncelEnerjiKörfezTunusYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 11:51:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de sıfır atık uygulamalarını uluslararası heyet İZAYDAŞ'ta inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei