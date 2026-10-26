Kocaeli\'de sıfır atık uygulamalarını uluslararası heyet İZAYDAŞ\'ta inceledi

Kocaeli'de sıfır atık ve geri dönüşüm uygulamaları; Sierra Leone, Tunus, Çin ve Uruguay'dan gelen çevre yetkilileri tarafından yerinde incelendi. Uluslararası heyet, kentte atık bertarafı ve atıktan enerji üretimine yönelik çalışmaları gözlemledi.

Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı'ğının yürütücülüğünde hayata geçirilen "Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi (SWAP) Projesi" kapsamında uluslararası teknik saha ziyaretleri Kocaeli'de gerçekleştirildi. Proje kapsamında pilot şehir olarak belirlenen Sierra Leone'nin Freetown, Tunus, Çin'in Tianjin ve Uruguay'ın Montevideo şehirlerinden gelen çevre birimi yetkilileri, Kocaeli'de yürütülen atık yönetimi ve sıfır atık uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Küresel projeye Türkiye ev sahipliği yaptı

Küresel ölçekte kirliliğin azaltılması ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen SWAP Projesi'nin ikinci toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Uluslararası delegasyonun bir araya geldiği toplantının açılış programında UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Temsilcisi Steliana Nedera, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Şenol Yıldız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı yer aldı.

Sıfır atık uygulamaları yerinde incelendi

Açılış programının ardından Kocaeli'ye davet edilen uluslararası heyet, yerel yönetimler ve sanayi kuruluşları tarafından hayata geçirilen çevre uygulamalarını yerinde inceledi. Teknik ziyaretlerde kentteki çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Teknik ziyaret programı kapsamında Körfez'de faaliyet gösteren "sıfır atık noktası" ile Kocaeli'nin atık yönetimi alanındaki önemli kuruluşlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ ve otomobil firması ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretler sayesinde uluslararası katılımcılar, Kocaeli'de atık yönetimi alanında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleme ve uygulama örnekleri hakkında bilgi edinme imkanı buldu.

İzaydaş'ta atıktan enerji üretimi anlatıldı

Körfez ilçesindeki sıfır atık noktasını ziyaret eden uluslararası heyete, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye kazandırılması ve sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi verildi. Program kapsamında İZAYDAŞ bünyesindeki atıktan enerji üretim tesisi, düzenli depolama tesisi ve biyometanizasyon tesisi de ziyaret edildi. Heyet, atıkların bertaraf edilmesi, geri kazanılması ve enerji üretiminde değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerde, sürdürülebilir atık yönetiminin çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılması açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Çalıştay gerçekleştirildi

"Kirliliğe Karşı Sıfır Atığa Geçiş Girişimi (SWAP) Projesi" kapsamında düzenlenen "SWAP 2. Küresel Sıfır Atık Diyaloğunun" son gününde ulusal açılış çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Birol Balcı, UNDP Türkiye temsilcisi Meral Mungan Arda ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.