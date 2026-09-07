Konya Karapınar\'da domates hasadı sürerken tarlalarda hastalık ve zararlı denetimleri yapılıyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde domates hasadı devam ederken, üretim alanlarında hastalık ve zararlılara yönelik kontroller de aralıksız sürdürülüyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates tarlalarında incelemelerde bulunarak üreticilere bitki sağlığı ve doğru mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen saha çalışmalarında ürünlerin durumu incelenirken, verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebilecek hastalık ve zararlılar kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde özellikle domates güvesi (Tuta absoluta), mildiyö ve bakteriyel hastalıklar üzerinde duruldu. Üreticilere, karşılaşılan hastalık ve zararlılarla mücadelede uygulanması gereken yöntemler hakkında teknik bilgiler verildi. Ayrıca zirai ilaçların doğru ve bilinçli kullanılması gerektiği belirtilerek, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresine uyulmasının insan sağlığı ve ürün güvenilirliği açısından önem taşıdığı hatırlatıldı. Tarım ekipleri, tarlalarda çalışan üreticiler ve mevsimlik tarım işçileriyle de görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada karşılaşılan sorunlar dinlenirken, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik teknik destek sağlandı.