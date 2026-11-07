Kop Dağı\'nda tipi etkili oldu, sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısı yapıldı

Bayburt'ta hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop Dağı'nda dağlık alanlar ve tepeler karla kaplandı. Kar yağışıyla bölgede eşsiz manzaralar oluştu.

Özellikle akşam saatlerinde Kop Dağı'nda etkili olan tipi ve aniden bastıran fırtına nedeniyle güzergahı kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları önem taşıyor.