Körfez'de İlimtepe-Erikli yolu yenileniyor, mezarlık ulaşımı güvenli olacak - Son Dakika
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Körfez'de İlimtepe-Erikli yolu yenileniyor, mezarlık ulaşımı güvenli olacak

Körfez\'de İlimtepe-Erikli yolu yenileniyor, mezarlık ulaşımı güvenli olacak
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez'de İlimtepe-Erikli yolunda üstyapı yenileme çalışması başlattı. Körfez Asri Mezarlığı'na ulaşım sağlayan güzergahta eski asfalt kazınıp yeni asfalt ve yol çizgileri yapılacak.

Körfez'de İlimtepe- Erikli yolunda başlatılan üstyapı yenileme çalışmasıyla Körfez Asri Mezarlığı'na ulaşım sağlayan güzergah yenileniyor. Eski asfaltın kaldırılacağı yolda yeni asfalt ve yol çizgileriyle sürüş güvenliği ile konforun artırılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinin önemli ulaşım güzergahlarından İlimtepe-Erikli yolunda üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Körfez Asri Mezarlığı'na ulaşım sağlayan yol, asfalt yüzeyinin tamamen yenilenmesiyle daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında mevcut yol yüzeyinde zamanla oluşan bozulmalar ve yapısal problemler gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ilk olarak eski asfalt tabakası trimer kazısı yöntemiyle kazınarak sökülüyor. Eski asfaltın kaldırılmasının ardından yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde gerekli düzenlemeler yapılacak ve yeni asfalt tabakası serilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol yüzeyindeki bozulmalar giderilecek, yolun sürüş konforu artırılacak.

Asri Mezarlığa ulaşım yenileniyor

Körfez Asri Mezarlığı'na bağlantı sağlayan İlimtepe-Erikli yolu, bölgedeki ulaşım açısından önemli bir yol olarak öne çıkıyor. Büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği üstyapı yenilemesiyle mezarlığa ulaşım sağlayan yolun güvenliği ve ulaşım konforunun artırılması amaçlanıyor. Yeni asfalt seriminin ardından yol çizgileri de yenilenecek. Böylelikle hem yol yüzeyinin kalitesi artırılacak hem de sürücülerin yol üzerindeki yönlendirmeleri ve şerit takibini daha rahat yapabilmesi sağlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Körfez'de İlimtepe-Erikli yolu yenileniyor, mezarlık ulaşımı güvenli olacak - Son Dakika

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