Kurbanlık Koyun 1 Saat Kaçtı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde kaçan kurbanlık koyun, yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurbanlık koyununu kesim alanına götürmek isteyen Alican Öksüz, hayvanın ipini elinden kaçırdı.
Kırsal alana doğru kaçan koyun için çevredeki vatandaşların da yardımıyla arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından koyun yakalanarak kontrol altına alındı.
Yakalanan koyun daha sonra kurban edildi. - ERZİNCAN
