Kuşadası'nda cam çarpmasıyla yaralanan atmaca ve siteye giren sansar doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kuşadası'nda cam çarpmasıyla yaralanan atmaca ve siteye giren sansar doğaya bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası'nda cam çarpmasıyla sersemleyen atmaca ve bir sitenin içine giren sansar, vatandaşlar ile EKODOSD'nin müdahalesiyle kurtarılıp doğaya bırakıldı. EKODOSD Başkanı Sürücü, doğal alanların daralmasının yaban hayvanlarını yerleşimlere yaklaştırabildiğini belirtti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cam çarpması sonucu yaralanan atmaca ile bir sitenin içine giren sansar, yapılan müdahalelerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaralanma riskiyle karşı karşıya kalan atmaca ve sansar, duyarlı vatandaşlar ve doğaseverlerin desteğiyle kurtarılarak yeniden doğaya kavuştu. Kuşadası'nda zeytinliklerin arasında bulunan evinde yaşayan Oya Açıkalın, balkon camına çarpmasının ardından hareketsiz kalan yırtıcı bir kuş için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yardım istedi. Kedilerin zarar vermemesi için kuşu geçici olarak kafese alan Açıkalın'ın ihbarı üzerine yapılan incelemede, kuşun atmaca olduğu belirlendi. Cam çarpmasının etkisiyle sersemlediği tespit edilen atmaca, sağlık durumu kontrol edildikten sonra bir süre gözetim altında tutuldu. Beslenip dinlendirilen atmaca, uçabilecek duruma gelmesinin ardından yaşamını sürdürebileceği uygun bir doğal alanda yeniden doğaya bırakıldı.

Sansar da doğal yaşam alanına bırakıldı

Kuşadası'nda yaban hayatına yönelik bir başka kurtarma çalışması ise Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bir sitenin içine giren sansar, kapan kafesle yakalandıktan sonra yerleşim alanlarından uzakta uygun bir doğal alana bırakıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaşanan olayların kent ile doğal yaşam arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti. Kuşadası'nın merkez mahallelerinde yaban domuzu, tilki, sansar, porsuk, oklu kirpi, kirpi ve sincap gibi hayvanlarla karşılaşmaların giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Sürücü, bunun yalnızca yaban hayvanlarının sayısındaki artışla açıklanamayacağını ifade etti. Doğal yaşam alanlarının daralması, yapılaşmanın kırsal alanlara yayılması ve habitatların parçalanmasının yaban hayvanlarını insan yerleşimlerine yaklaştırabildiğini vurgulayan Sürücü, ormanların, makiliklerin, zeytinliklerin ve doğal vadilerin korunmasının önemine işaret etti.

Kuşadası'nı çevreleyen yeşil kuşağın ve kırsal alanların yapılaşma baskısından korunması gerektiğini belirten Sürücü; "Doğal alanlar yapılaşmayla parçalandığında yaban hayvanlarının beslenme, barınma ve üreme imkanları azalır. Yaşam alanları daraldıkça insanlarla karşılaşmaları da kaçınılmaz hale gelebilir. Bu karşılaşmalar kimi zaman hayvanların yaralanmasına veya ölmesine, kimi zaman da insanların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle yerel yönetimlere, ilgili planlama birimlerine ve doğal alanların korunmasından sorumlu kurumlara önemli görevler düşüyor. Yapılaşma kararları alınırken ekolojik etkiler bilimsel verilerle değerlendirilmeli, doğal alanların parçalanmasını önleyecek, yaban hayatının sürekliliğini sağlayacak koruma önlemleri kararlılıkla uygulanmalıdır. Çünkü doğal yaşam alanlarını korumak, çocukların ve yaban hayvanlarının da özgürce yaşayabileceği bir gelecek bırakmaktır" dedi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıKuşadasıGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
İğrençliğin böylesi 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Mekke’den sonra Bedir İttifakı kuruldu Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
16:20
Yunanistan’da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
16:13
Fenerbahçe’de deprem Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:48:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda cam çarpmasıyla yaralanan atmaca ve siteye giren sansar doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei