Kütahya'da 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Kütahya'da 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimi verildi

Kütahya\'da 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimi verildi
03.06.2026 11:31  Güncelleme: 11:33
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Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimi verildi. Ayrıca şehir imajı ve turizm master planı kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimi verildiğini söyledi.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan "Kütahya İlinde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması" ve "Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması" projelerinin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Eyüp Kahveci, iklim değişikliği ve kuraklık riskinin giderek arttığına dikkat çekerek, su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu söyledi.

Başkan Kahveci, belediye tarafından 2026 yılı içerisinde 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimi verildiğini belirtti. Çevre bilincinin artırılması amacıyla atık yağ ve atık pil toplama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Kahveci, akustik dinleme sistemleri sayesinde su kayıp ve kaçaklarının tespit edilerek doğal kaynakların korunmasına katkı sağlandığını vurguladı.

"Kütahya'nın marka değeri güçleniyor"

Şehir imajı projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Kahveci, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kütahya Valiliği himayelerinde hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında belediyenin 105 eylemin 37'sinde doğrudan görev üstlendiğini belirten Kahveci, yöresel lezzetler ve el sanatları etkinlikleri, karavan kamp alanları ve dijitalleşme yatırımlarıyla kentin tanıtımına önemli katkılar sağlandığını kaydetti.

Akıllı şehircilik alanında elde edilen başarılara da değinen Kahveci, Kütahya'nın Türkiye Ulusal Akıllı Şehirler Endeksi'nde CBS ve İnsan kategorilerinde Türkiye birincisi olduğunu hatırlatarak, üniversite-belediye iş birliğiyle geleceğin güçlü, dirençli ve marka şehir Kütahya'sını inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başlatılan iki proje ile hem su kaynaklarının daha verimli kullanılması hem de Kütahya'nın kurumsal ve turistik kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kütahya, Kültür, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kütahya'da 55 okulda yaklaşık 13 bin öğrenciye su verimliliği eğitimi verildi - Son Dakika

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