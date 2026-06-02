Kütahya'da Fidan Dikim Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Fidan Dikim Faaliyetleri

Kütahya\'da Fidan Dikim Faaliyetleri
02.06.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEDES Projesi kapsamında Kütahya'da fidan dikimi için öğrenciler ve veliler iş birliğiyle çalışıyor.

Kütahya'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ortak protokol çerçevesinde yürütülen proje kapsamında, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Değerler Eğitimi Kulübü öğrencileri, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler, İl Müftülüğü personeli ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla sahada incelemeler yapılarak fidan dikimine uygun alanlar belirlendi.

Kent genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda dikim alanları ve fidan sayıları tespit edilerek Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Orman Bölge Müdürlüğüne iletildi. Taleplerin onaylanmasının ardından öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, veliler, müftülük ve gençlik spor teşkilatlarının iş birliğiyle belirlenen alanlarda fidan dikim çalışmaları başlatıldı.

Proje kapsamında dikilen fidanların bakım ve takibinin öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler tarafından yapılacağı belirtildi. Böylece öğrencilerin diktikleri fidanları sahiplenmeleri, doğaya karşı sorumluluk duygusu geliştirmeleri ve çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kütahya'da Fidan Dikim Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Fidan Dikim Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.