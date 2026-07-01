Kütahya\'da kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı talepleri değerlendirildi

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, 2026 Yılı I. Dönem Kültür Varlıkları Katkı Payı Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra belediyeler ve İl Özel İdaresi yetkilileri katıldı. Kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, belediyeler ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan restorasyon, bakım, onarım ve koruma projeleri kapsamında sunulan katkı payı başvuruları görüşüldü.

Başvurular, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda tek tek değerlendirilirken, projelerin tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına sağlayacağı katkılar ile uygulanabilirliği üzerinde duruldu. Kültür varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında yapılacak desteklerin etkin ve verimli şekilde kullanılması konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Musa Işın, Kütahya'nın sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasın korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, kültür varlıklarının yalnızca geçmişin izlerini taşıyan eserler olmadığını, aynı zamanda kentin kimliğini oluşturan en önemli değerler arasında yer aldığını ifade etti.

Tarihi yapıların, anıt eserlerin ve kültürel miras unsurlarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Işın, bu doğrultuda hazırlanan nitelikli projelere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kamu kurumları, belediyeler ve İl Özel İdaresi arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Vali Işın, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesinin hem Kütahya'nın tarihine hem de kültür turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

2026 Yılı I. Dönem Kültür Varlıkları Katkı Payı Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi, katkı payı taleplerine ilişkin kararların alınması ve yapılacak çalışmaların planlanmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA