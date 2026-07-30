Kütahya OSB İtfaiyesi, Beşkarış ve Aydınlar köyü yangınlarında görev aldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Ekibi, Beşkarış ve Aydınlar köylerinde çıkan örtü ve ormanlık alan yangınlarına hızlı müdahalede bulunarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın ihbarının alınmasının ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Kütahya OSB İtfaiye Ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürüttü. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve çevredeki alanlara sıçramasının önlenmesi için yoğun çaba harcadı.

Müdahale sonucunda yangınlar kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına da katıldı. Muhtemel yeniden alevlenmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kütahya OSB yetkilileri, doğal alanların korunması için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde görev yapmaya devam edeceklerini belirterek, özellikle yaz aylarında vatandaşların yangın riskine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.