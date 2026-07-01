Kuzey Marmara Otoyolu'nda %80 İlerleme

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Nakkaş Kesimi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bugün itibarıyla proje genelinde yüzde 80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağladık. Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya OSB ve İkitelli OSB'yi birbirlerine bağlayarak buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunacağız. Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 9 milyar lira tasarruf edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin kalan son kısmını oluşturan Başakşehir-Nakkaş Kesimi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Nakkaş-Başakşehir Kesimi 45 kilometre uzunluğunda projelendirildi

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir Kesimi'nin 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Bilindiği üzere Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizde altyapı yatırımları alanında Kamu-Özel İşbirliği modeli ile yapılan ve işletilen en büyük projelerden biridir. İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak; İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ülkemizin en önemli karayolu yatırımlarındandır. Özellikle muhtemel bir depremde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın diğer illerle ulaşımının sürdürülebilir olmasına yönelik alternatif güzergah olmasından Marmara Bölgesi'ndeki 'Marmara Otoyol Ringi'nin tamamlanması açısından da çok önemli bir projedir" dedi.

"1 bin 255 kilometre uzunluğunda otoyol ringi planladık"

Uraloğlu, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu güçlendirmek için; Marmara Denizi'nin çevresinde Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyollarından oluşan toplam 1 bin 255 kilometre uzunluğunda bir otoyol ringi planladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, bu kapsamda bugüne kadar; Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 km'lik Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında kalan 398 kilometrelik büyük kısmını hizmete sunduklarını hatırlattı. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"426 km'lik İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 km'lik Malkara-Çanakkale kesimini de 2022 yılında hizmete aldık. Yani şu anda Marmara Otoyol Ringinin 925 km'lik kesimi trafiğe hizmet sunuyor. Bir araya geldiğimiz Nakkaş Başakşehir Kesimiyle birlikte ringi Kınalı'dan Malkara'ya kadar uzatacak 127 km'lik Kınalı-Malkara Otoyolunda da çalışmalarımız sürüyor. Marmara Otoyol Ringini tamamlayacak son parça olan 136 km'lik Çanakkale-Savaştepe (Balıkesir) kesimini de önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz."

"Sazlıdere Köprüsü'nü 4 geliş 4 gidiş şeritli olacak şekilde 46 metre tabliye genişliğiyle tasarladık"

Nakkaş-Başakşehir Kesimi'nin yaklaşık 25 kilometresi ana gövde ve 20 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Proje güzergahı, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş Kavşağından başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden yeni yaptığımız Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Şehir Hastanesi Kavşağıyla Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesine ulaşıyor. Başakşehir Sular Vadisini ise yine itme-sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolunun Başakşehir Kavşağına bağlayarak son buluyor."

Uraloğlu ayrıca, Bahçeşehir Kavşağından güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile de Ispartakule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne Otoyoluna ulaştığını da kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje kapsamında; 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 adet gergin eğik askılı köprü yani Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 9 köprü, 10 adet kutu kesit altgeçit ve 43 adet menfez ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa edeceğiz. Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı Sazlıdere Köprüsü'dür. Köprüyü 4 geliş 4 gidiş şeritli olacak şekilde 46 metre tabliye genişliğiyle tasarladık. 440 metre orta açıklık ve 210'ar metre yan açıklıklı olan köprümüz, 196 metre yüksekliğinde iki adet diamond yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam 860 metre uzunluğundaki köprümüz, 249 metre ve 509 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam 1.618 metrelik bir uzunluğa sahip olacak. Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan viyadüğü ise bölge halkının sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle (Hareketli İskele Sistemi) ile inşa ediyoruz."

"Bugün itibarıyla proje genelinde yüzde 80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağladık"

Projenin toprak işlerinde 16,9 milyon metreküp kazının 14 milyon metreküplük, 7,8 milyon metreküp dolgunun ise 5 milyon metreküplük önemli bölümü tamamladıklarını belirten Uraloğlu, "Sanat yapılarında; Sazlıdere Köprüsü'nün 196 metre olan batı ve doğu pilonlarını tamamladık. Toplam 25 bin metreküp beton dökümü gerçekleştirdik. Yine 3 adet viyadüğü tamamladık, Sular Vadisi viyadüğünde güney platformu bitirdik, kuzey platformda konsol imalatlarını sürdürüyoruz. Deplase, kamulaştırma ve arkeolojik çalışmalar da planlandığı şekilde ilerliyor. Bugün itibarıyla proje genelinde yüzde 80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağladık" açıklamasında bulundu.

"9 milyar lira tasarruf edeceğiz"

Projenin tamamlanmasıyla; Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacaklarını dile getiren Uraloğlu, "TEM Otoyolu'nda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Proje güzergahı üzerinde yer alan Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya OSB ve İkitelli OSB'yi birbirlerine bağlayarak buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi de sağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunmuş olacağız. Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan 8,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 9 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltacağız" diye konuştu.

"Sarıyer-Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz"

İstanbul trafiğini rahatlatacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinden de bahseden Uraloğlu, "Yaklaşık 7 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 km'dir. Projemiz; Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son buluyor. Böylelikle çift tüp toplam uzunluğu 13 bin 715 metre olan tünelimizin 12 bin 400 metresini yani yüzde 90'ını delmiş bulunuyoruz. İnşallah, Sarıyer-Kilyos Tünelimizin yapım çalışmalarını da bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, 2027 yılı içerisinde Başakşehir-Nakkaş Kesimini hizmete almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL