Lodos fırtınası Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerini 16.45'te durduracak - Son Dakika
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Lodos fırtınası Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerini 16.45'te durduracak

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Lodos fırtınası Çanakkale Boğazı\'nda gemi geçişlerini 16.45\'te durduracak
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Lodos fırtınası Çanakkale Boğazı\'nda gemi geçişlerini 16.45\'te durduracak
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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası, gemi trafiğinin saat 16.45'te çift yönlü olarak durdurulmasına yol açacak. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, boğazın çift yönlü geçişe kapatılacağını telsiz anonsuyla duyurdu.

Çanakkale Boğazı, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle saat 16.45 itibarıyla çift yönlü trafiğe kapanacak.

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı fırtına uyarısında, fırtınanın kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde saatte 60-90 kilometreyi bulacağı yer aldı. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesiyle birlikte boğaz, kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibarıyla kapatılacak.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Kaynak: İHA
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