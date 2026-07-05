Malatya'da Sıcak Hava Parkları Doldurdu - Son Dakika
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Malatya'da Sıcak Hava Parkları Doldurdu

05.07.2026 09:51
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Malatya'da artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar parklara akın etti, gölgede serinlemeyi tercih etti.

Malatya'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için parkların yolunu tuttu. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte özellikle çocuklar ve aileler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentte artan hava sıcaklıkları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar parkları doldurdu. Evde bunalan vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde dinlenerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Sıcak havada evde kalmak istemediğini belirten Eymen Oktay, arkadaşlarıyla birlikte parka geldiklerini ifade ederek, "Malum havalar çok sıcak, biz de parka geldik arkadaşlarımızla. Park daha serin. Evde telefona bakmaktansa doğal ortamda arkadaşlarımızla vakit geçirmek daha eğlenceli. Parkta ebelemece, körebe gibi geleneksel ve yöresel oyunlarımızı oynuyoruz" dedi.

Okulların tatil olmasıyla zamanlarının büyük bölümünü parkta geçirdiklerini söyleyen Hüma Yağlıpınar ise "Okullar tatil sonuçta. Konu tekrarları yaparak da hem arkadaşlarımızla oynuyoruz hem de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalar nedeniyle parkın gölgelik alanlarını tercih ettiğini ifade eden 57 yaşındaki Orhan Batar ise "Sanki kıştan direkt yaza geçmiş gibiyiz, inanılmaz bir sıcak var. Evde durulacak gibi değil. Biz de çareyi bu parklara, gölgeliklere gelerek zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Kendimize gölge yerler arıyoruz" dedi.

Mevsim nedeniyle bol sıvı tüketmeye özen gösterdiklerini belirten Batar, klimaya maruz kalmamak için parkların gölge alanlarında vakit geçirmeyi tercih ettiklerini de sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Malatya'da Sıcak Hava Parkları Doldurdu - Son Dakika

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