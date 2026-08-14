Manisa\'da Fırtına Nedeniyle Piknik Yasağı

Manisa Valiliği'nin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, Spil Dağı Milli Parkı'nda orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla 3 gün boyunca mangal ve semaver yakılması yasaklandı.

Manisa Valiliği, il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına karşı "Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına" uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 15 Ağustos tarihine kadar Manisa'nın il merkezi, Akhisar, Gördes, Kırkağaç, Saruhanlı, Şehzadeler, Soma ve Yunusemre ilçelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, yer yer saatte 40-70 kilometre ile yüksek kesimlerde saatte 80 kilometrelere varan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Manisa Valiliği, vatandaşları orman yangınları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin uyarısı üzerine harekete geçen Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü, yaşanabilecek orman yangınlarının önüne geçmek için ek tedbirler aldı. Alınan karara göre, normal şartlarda ateşli piknik yapmaya izin verilen "Atalanı Günübirlik Piknik Alanı" da dahil olmak üzere, milli park sahasının tamamında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri mangal yapmak ve semaver yakmak tamamen yasaklandı.

Hafta sonu tatilini Spil Dağı Milli Parkı'nda geçirmeyi planlayan ziyaretçiler, günübirlik piknik alanlarında vakit geçirmeye devam edebilecek ancak 3 gün boyunca ateş yakma yasağına titizlikle uymaları gerekecek.