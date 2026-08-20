Marmara Denizi\'nde 32 Deprem Kaydedildi

Marmara Denizi'nin Adalar açıklarında son 24 saat içerisinde büyüklükleri 1,1 ile 3,2 arasında değişen toplam 32 sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Marmara Denizi İstanbul Adalar açıklarında son 24 saatlik zaman diliminde yoğun bir deprem hareketliliği yaşandı. 19-20 Ağustos tarihleri kapsayan kayıtlara göre bölgede toplam 32 deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü ise 19 Ağustos günü saat 17.43'te Adalar'a 10,23 kilometre mesafede, 7 kilometre derinlikte ve 3,2 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD verilerine göre Adalar odaklı sarsıntılar 19 Ağustos akşam saatlerinden itibaren ivme kazandı. Aynı gün kaydedilen 11 deprem arasında saat 17.43'teki 3,2'lik ana sarsıntının yanı sıra saat 19.17'de 2,6, saat 20.58'de 2,5 ve saat 22.51'de 1,9 büyüklüğünde sarsıntılar öne çıktı. Deprem hareketliliği 20 Ağustos sabah saatlerine kadar art arda devam ederek gece yarısından sabah 08.18'e kadar 21 ayrı sarsıntı daha üretti. Gece saatlerinde 00.41'de 2,6 büyüklüğünde, 02.49, 03.33 ve 03.45'te ise 2,5 büyüklüğünde depremler meydana gelirken; sabahın ilk saatlerinde 04.31'de 2,8 ve 05.40'ta 2,9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedildi.

Gün içindeki son kayıtlara kadar büyüklükleri 1,1 ile 2,5 arasında değişen mikro depremler tespit edilmeye devam ederken, sarsıntıların odak derinliklerinin genel olarak yerin 7 ila 17 kilometre arasında değiştiği bildirildi.