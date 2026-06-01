Marmara\'nın Nadir Çırçır Balığı Erdek\'te Görüntülendi

01.06.2026 12:07
Prof. Dr. Mustafa Sarı, çırçır balığının korunması için Marmara Denizi'nin biyolojik zenginliğine dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde yaşayan ve yuva yaparak üreyen nadir balık türlerinden olan çırçır balığı (Symphodus cinereus), Erdek Körfezi'nde görüntülendi. Görüntüleri paylaşan Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara'nın biyolojik zenginliğine dikkat çekerek denizin korunması çağrısında bulundu.

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 200'den fazla balık türünün yaşadığını belirterek, çırçır balığının yumurtalarını açık denize bırakmak yerine deniz kabukları, çakıllar, yosunlar ve deniz çayırlarıyla yuva yaptığını söyledi.

Bahar aylarında erkek balığın hazırladığı yuvaya dişileri davet ettiğini ifade eden Sarı, yumurtalar bırakıldıktan sonra erkek balığın yavrular çıkıncaya kadar yuvanın başında nöbet tuttuğunu kaydetti. Sarı, erkek balığın bu süreçte hem yumurtaları yırtıcılardan koruduğunu hem de yüzgeçlerini hareket ettirerek yuvada su sirkülasyonunu sağladığını belirtti.

Müsilaj döneminde çırçır balıklarının üremeyi sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Mustafa Sarı, "Başka malzeme bulamadıkları için müsilaj kümelerinden yuva yaparak yaşamlarını devam ettirmeye çalıştılar. Denizden umutlarını kesmediler" dedi.

Erdek Körfezi'nde 31 Mayıs 2026 tarihinde çekilen görüntülere ilişkin değerlendirmede bulunan Sarı, "Denizi kirletir, kıyıları doldurur, deniz çayırlarını yok edersek çırçır balığının da geleceğini karartırız. Marmara canlarla dolu. Bu zenginliği korumak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

