Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14