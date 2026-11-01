Marmaris'te sağanak 2 aracı mahsur bıraktı, Söğüt'te kaya otomobil lastiğini patlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Marmaris'te sağanak 2 aracı mahsur bıraktı, Söğüt'te kaya otomobil lastiğini patlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris\'te sağanak 2 aracı mahsur bıraktı, Söğüt\'te kaya otomobil lastiğini patlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te etkili olan sağanak sonrası Selimiye'de iki araç mahsur kaldı, Turgut'ta yolda çökme meydana geldi. Söğüt'te yola düşen kaya parçaları bir otomobilin lastiğini patlatırken Marmaris Kaymakamlığı kırsal mahallelerde ekiplerin devriyede olduğunu bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışın ardından Selimiye'de iki araç mahsur kalırken, Turgut'ta yolda çökme meydana geldi. Söğüt'te ise yola dökülen kaya parçalarının bir otomobilin lastiğini patlattığı öğrenildi.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara neden oldu. Dün akşam Selimiye Mahallesi'nde yağmur sularıyla adeta dereye dönen yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşların ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarılan araçlarda maddi hasar oluştu. Turgut Mahallesi yolunda çökme meydana gelirken, İçmeler Mahallesi'nde yola kütük düştü. Bugün de Söğüt Mahallesi'nde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının bir otomobilin lastiğinin patlamasına neden olduğu öğrenildi.

Ekipler kırsal mahallelerde devriyede

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve özellikle kırsal mahallelerde devriye gezerek kontrollerini sürdürdüğü belirtildi. Yağışın ardından yaşanan aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
MarmarisGüncelSöğütYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Meclisi boks ringine çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı Vekilin skandal önerisi fitili ateşledi Meclisi boks ringine çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı! Vekilin skandal önerisi fitili ateşledi
36 yıllık market devi iflasın eşiğinde 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede 36 yıllık market devi iflasın eşiğinde! 600 şube ve 12 bin çalışan tehlikede
Fenerbahçe’de kırmızı alarm Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
19:41
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum
Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
18:10
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı Eşi bile yetişemiyor
Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
18:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü’ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 20:01:01. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te sağanak 2 aracı mahsur bıraktı, Söğüt'te kaya otomobil lastiğini patlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android