Muğla Ula\'da sel sularına kapılan vatandaşın aracı yaklaşık 2 kilometre sürüklendi

Muğla'nın Ula ilçesinde etkili olan aşırı yağışların ardından dağlardan gelen sel sularına kapılan vatandaşın aracı yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Aracın ağaca takılmasıyla kurtulan vatandaş, tutunduğu ağaçta mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaş, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ula ilçesi Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Uçurtma Country Sitesi'nden aracıyla hareket halinde olan site yöneticisi Kamuran Kaplan, aşırı yağış sonrası dağlardan gelen sel sularına kapıldı. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen araç, bir ağaca takılarak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran vatandaş, sel sularına kapılmamak için ağaca tutunarak yardım bekledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgede Ula-Akyaka çevresinde kayıp vatandaşı arama çalışmalarında bulunan AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Akyaka Jandarma karakol ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu ağaçta mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla sağlık kuruluşuna sevk edildi.