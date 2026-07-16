Sağlıklı içme suyu için çalışıyorlar - Son Dakika
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Sağlıklı içme suyu için çalışıyorlar

Sağlıklı içme suyu için çalışıyorlar
16.07.2026 11:43  Güncelleme: 11:56
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Manisa'da sık sık arızalanan ve su kesintilerine neden olan 1,9 kilometrelik içme suyu isale hattı MASKİ tarafından yenileniyor. Çalışma tamamlandığında mahallede yıllardır süren su kesintilerinin sona ermesi hedefleniyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karakılıçlı Mahallesi'nde sık sık arızalanarak su kesintilerine neden olan 1,9 kilometrelik içme suyu isale hattını yeniliyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallede yıllardır yaşanan su kesintilerinin sona ermesi hedefleniyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Karakılıçlı Mahallesi'nde sık sık arızalanarak su kesintilerine yol açan içme suyu isale hattını yenilemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,9 kilometrelik terfi hattının yenilenmesiyle su kayıplarının önlenmesi ve arıza kaynaklı kesintilerin kalıcı olarak sona erdirilmesi amaçlanıyor.

İl genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla altyapı yatırımlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu isale hattını modern altyapıyla değiştiriyor. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte Karakılıçlı Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan su kesintilerinin sona ermesi bekleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Saha Sorumlusu Emre Güngörmez, ekonomik ömrünü tamamlayan isale hattındaki deformasyonlar nedeniyle sık sık arızalar meydana geldiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla hattın yenilenmesine başladık. Çalışmalar tamamlandığında mahallede yaşanan bu sorun kalıcı olarak çözüme kavuşacak." dedi.

"Günde 4-5 kez arıza yaşanıyordu"

Karakılıçlı Mahalle Muhtarı İhsan Öktem ise eski hat nedeniyle sürekli su patlakları yaşandığını ifade ederek, "Mahallemizin 1.900 metrelik terfi hattı yenileniyor. Eski hat nedeniyle suyun büyük bölümü patlaklardan boşa akıyordu. MASKİ ekipleri neredeyse her gün, bazen günde 4-5 kez arızalara müdahale etmek zorunda kalıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu konuyla yakından ilgilendi. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Mahallemiz adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Orhan Bilgin de eski borular nedeniyle sık sık susuz kaldıklarını belirterek, yapılan yenileme çalışmasının ardından bu sorunun ortadan kalkmasını beklediklerini söyledi.

Mahallede kahvehane işleten Cengiz Ayar ise yaşanan su kesintilerinin günlük yaşamı ve esnafı olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Boruların eski olması nedeniyle sürekli arızalar yaşanıyordu. MASKİ ekiplerini neredeyse her gün mahallemizde görüyorduk. Altyapının yenilenmesi çok önemliydi. Çünkü su olmadan hayat duruyor, yaşam duruyor." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ekonomi, Manisa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sağlıklı içme suyu için çalışıyorlar - Son Dakika

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