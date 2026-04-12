Mersin kent merkezinde çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin kent merkezinde çöp konteynerleri yenileniyor

Mersin kent merkezinde çöp konteynerleri yenileniyor
12.04.2026 09:42  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, artan nüfus ve yoğun kullanım nedeniyle yıpranan çöp konteynerleri yenilenmeye başlandı. Çalışmalar, çevre sağlığını ön planda tutarak modern konteynerlerin yerleştirilmesi ile sürdürülüyor.

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'de, artan nüfus ve yoğun kullanım nedeniyle yıpranan çöp konteynerleri yenileniyor.

İlçede çevre ve temizlik altyapısını güçlendirmeye yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, özellikle ana arterlerdeki eski konteynerler modern ve daha sağlıklı olan yenileriyle değiştiriliyor. Gündüz nüfusunun 750 bini aşarak birçok Anadolu ilini geride bırakan Akdeniz ilçesinde yürütülen çalışmalar, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde başlatılan uygulamada, kullanım ömrünü tamamlayan konteynerler yenileriyle değiştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında, çevresel etkiler ve yoğun kullanım nedeniyle deformasyona uğrayan İstiklal Caddesi ile Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki konteynerlerin değişimi öncelikli olarak gerçekleştiriliyor. Yeni yerleştirilen konteynerlerin koku ve sıvı sızdırmaz özelliklere sahip olduğu, bu sayede hem çevre hem de halk sağlığı açısından daha uygun olduğu belirtildi.

"Temiz bir çevre önceliğimizdir"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin yoğun nüfusuna dikkat çekerek temizlik hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Şener, "Akdeniz ilçemiz, ticari ve sosyal hareketliliğiyle yalnızca Mersin'in değil, bölgemizin en önemli merkezlerinden biridir. Gündüz nüfusumuzun 750 bin bandına ulaşması, temizlik hizmetlerinde daha hızlı ve etkin olmamızı zorunlu kılıyor. Bu yoğunluk, kent ekipmanlarında hızlı yıpranmaya neden oluyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere ömrünü tamamlayan tüm çöp konteynerlerini yeniliyoruz" dedi.

Yenileme çalışmalarının ilçe genelinde kademeli olarak devam edeceğini ifade eden Şener, modern şehircilik anlayışına uygun bir Akdeniz hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan belediye yetkilileri, kullanım dışı kalan konteynerlerin toplanarak bakım ve onarımdan geçirildiğini, yeniden kullanıma kazandırıldığını ve temizlik çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akdeniz, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin kent merkezinde çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:31:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin kent merkezinde çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.