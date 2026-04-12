Mersin kent merkezinde çöp konteynerleri yenileniyor

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'de, artan nüfus ve yoğun kullanım nedeniyle yıpranan çöp konteynerleri yenileniyor.

İlçede çevre ve temizlik altyapısını güçlendirmeye yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, özellikle ana arterlerdeki eski konteynerler modern ve daha sağlıklı olan yenileriyle değiştiriliyor. Gündüz nüfusunun 750 bini aşarak birçok Anadolu ilini geride bırakan Akdeniz ilçesinde yürütülen çalışmalar, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde başlatılan uygulamada, kullanım ömrünü tamamlayan konteynerler yenileriyle değiştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında, çevresel etkiler ve yoğun kullanım nedeniyle deformasyona uğrayan İstiklal Caddesi ile Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki konteynerlerin değişimi öncelikli olarak gerçekleştiriliyor. Yeni yerleştirilen konteynerlerin koku ve sıvı sızdırmaz özelliklere sahip olduğu, bu sayede hem çevre hem de halk sağlığı açısından daha uygun olduğu belirtildi.

"Temiz bir çevre önceliğimizdir"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin yoğun nüfusuna dikkat çekerek temizlik hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Şener, "Akdeniz ilçemiz, ticari ve sosyal hareketliliğiyle yalnızca Mersin'in değil, bölgemizin en önemli merkezlerinden biridir. Gündüz nüfusumuzun 750 bin bandına ulaşması, temizlik hizmetlerinde daha hızlı ve etkin olmamızı zorunlu kılıyor. Bu yoğunluk, kent ekipmanlarında hızlı yıpranmaya neden oluyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arterler başta olmak üzere ömrünü tamamlayan tüm çöp konteynerlerini yeniliyoruz" dedi.

Yenileme çalışmalarının ilçe genelinde kademeli olarak devam edeceğini ifade eden Şener, modern şehircilik anlayışına uygun bir Akdeniz hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan belediye yetkilileri, kullanım dışı kalan konteynerlerin toplanarak bakım ve onarımdan geçirildiğini, yeniden kullanıma kazandırıldığını ve temizlik çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN