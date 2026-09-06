Mersin Akdeniz'de yaralı bulunan leylek tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
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Mersin Akdeniz'de yaralı bulunan leylek tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi

Mersin Akdeniz\'de yaralı bulunan leylek tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi
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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulunan leylek, zabıta ekiplerince koruma altına alındı. Leyleğin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulunan leylek, zabıta ekiplerince koruma altına alınarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazanlı Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde yaralı bir leyleğin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralı leyleği bulunduğu yerden güvenli şekilde alarak Zabıta Müdürlüğü merkezine götürdü.

Burada ekipler tarafından genel durumu kontrol edilen leyleğin beslenmesi sağlandı. Hayvanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin uzman ekipler tarafından yürütülmesi amacıyla Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Yapılan koordinasyonun ardından yaralı leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlatılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından uzmanların yapacağı değerlendirmeye göre yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin Akdeniz'de yaralı bulunan leylek tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

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