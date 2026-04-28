Mersin Büyükşehir Belediyesinden emeklilere doğa gezisi
28.04.2026 11:47  Güncelleme: 11:48
Mersin Büyükşehir Belediyesinin Emekli Evleri kapsamında düzenlenen gezilerle yaş almış vatandaşlar doğayla buluşurken, sosyal aktivitelerle keyifli anlar yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Emekli Evleri, yaş almış vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur Emekli Evlerinden faydalanan emekliler, sosyal aktivitelerle keyifli anlar yaşıyorlar.

Sağlık konusunda bilgilendirme toplantılarının yanı sıra çeşitli aktivitelerinde yapıldığı Emekli Evleri, üyelerine yönelik olarak kent içerisinde geziler de organize ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Erdemli Emekli Evi üyesi yaş almış vatandaşlar için Tarsus Doğa Parkına ve Berdan Barajı mesire bölgesine gezi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile transferleri yapılan 100 kişilik grup, Tarsus Doğa Parkının eşsiz ortamında çeşitli hayvanları yakından görme şansı buldular. Parkın yemyeşil ortamında keyifli gezi yapan Erdemli Emekli Evi üyeleri, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Doğa Parkının ardından Berdan Barajı mesire alanına giden Erdemli Emekli Evi üyelerine burada yemek ikram edildi. Berdan Barajından gelen coşkun suların kenarında unutamayacakları anlar yaşayan Erdemli Emekli Evi üyeleri ardından çalınan müzikle doyasıya eğlenme şansı da yakaladılar.

Düzenlenen gezi sayesinde yaş almış vatandaşlar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatı yakaladı.

"Faaliyetler bu sene de devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, emeklilere yönelik sosyal faaliyetlerin yaz sezonunda da devam edeceğini kaydederek, "Sadece Erdemli Emekli Evi değil, diğer Emekli Evlerimizi de getirdik. Yaş almış bireylerimiz için konferanslar, bilgilendirme toplantıları, eğitimlerimiz oluyor. Tabi bunun yanında eğlencelerimiz falan da oluyor. Denize, park alanlarına, pikniklere götürüyoruz, spor faaliyetlerimiz oluyor. Bu tür faaliyetler bu sene de devam edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

