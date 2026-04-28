Mersin\'de \'Çevresin\' uygulaması hizmete sunuldu

28.04.2026 11:27  Güncelleme: 11:28
Mersin Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği 'Çevresin' mobil uygulaması, vatandaşların çevresel sorunları anlık bildirmesine imkan sağlarken, iklim değişikliğine karşı farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kent genelinde farkındalık oluşturmak ve vatandaşların sürece aktif katılımını sağlamak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği projesi 'İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı' dahilinde, 'İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç' projesi kapsamında geliştirilen 'Çevresin' mobil uygulaması, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlanan 'Çevresin' mobil uygulaması, yalnızca bilgilendirme sunan bir platform olmanın ötesine geçerek, kullanıcıların aktif katılımını teşvik eden zengin içerikler de barındırıyor.

Uygulama içerisinde animasyon filmleri ile eğitici anlatımlar, oyunlar ile öğrenmeyi destekleyen içerikler, anketler ile kullanıcı görüşlerinin alınması, acil durum rehberleri ile kriz anlarında yol gösterici bilgiler, hava durumu ve aşırı iklim olaylarına yönelik uyarılar yer alıyor.

Mobil uygulama içerisinde yer alan 'Yeşil Uyarı' butonu, vatandaşların çevresel sorunları hızlı ve kolay şekilde bildirebilmesine imkan sağlıyor. Kullanıcılar aşırı sıcaklık, sel riski, su taşkınları, çevre kirliliği veya iklim kaynaklı diğer olumsuzluklara ilişkin gözlemlerini anlık olarak iletebilecek. Bu sayede yerel yönetimlerin hızlı aksiyon almasına katkı sağlanırken, şehir genelinde erken uyarı mekanizması da güçlendirilmiş olacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan çevre mühendisi Serel Aşçıoğlu, 'Çevresin' uygulaması sayesinde vatandaşların çevresinde gördükleri çevresel kötü etkileri anında bildirebileceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, yetki alanımız dahilinde olan çevresel felaketleri, iklim değişikliği alanında yaşadıkları sıkıntıları veya iyi uygulamaları bize bu yolla bildirebilecekler. Uygulamamız içerisinde bir yeşil uyarı butonumuz bulunuyor. Buraya tıklayarak ileti yazabiliyorlar. İleti yazarken de bulundukları konum, fotoğraf veya video da ekleyebiliyorlar" dedi.

Uygulamanın içerisinde eğitici birçok içeriğin olduğunu da anlatan Aşçıoğlu, "Her yaş grubuna yönelik eğitici bilgiler, iklim değişikliğine adaptasyon için yapılabilecekler, iklim değişikliği hakkında gündelik hayatta karşımıza çıkan kelimelerin içerikleri ve eğitici videolar bulunuyor. Çocuklar ekrana baktıklarında, faydalı ve yararlı bilgilere erişsinler istiyoruz. Bu maksatla uygulama içerisinde çocuklara yönelik bilgilendirici sorularımız ve anketlerimiz de bulunuyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
