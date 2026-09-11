Mersin Mut'ta çiftçi ve oğlu, susuz kalan yavru tavşana elleriyle su içirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Mut'ta çiftçi ve oğlu, susuz kalan yavru tavşana elleriyle su içirdi

Mersin Mut\'ta çiftçi ve oğlu, susuz kalan yavru tavşana elleriyle su içirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçi, bahçesinde susuzluktan bitkin halde bulduğu yavru tavşana elleriyle su içirip serinletti. Baba ve oğlu, tavşanı doğal ortamına saldıktan sonra bölgeye su kapları da koydu.

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçi, bahçesinde susuzluktan bitkin halde bulduğu yavru tavşana elleriyle su içirip, serinlettikten sonra yeniden doğal ortamına saldı.

Olay, Mut İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde bir bahçede yaşandı. Bahçede çalışan çiftçi Özgür Süzer (45), 12 yaşındaki oğlu Ayhan ile yerde hareketsiz halde duran bir yavru tavşanı fark etti. Sıcak havanın da etkisiyle susuz kaldığını düşünülen tavşanın yanına yaklaşan Süzer, hortumdan avucuna aldığı suyu yavru tavşana içirdi. Daha sonra hortumdan bir süre su içerek kendine gelen yavru tavşanı kontrol eden Süzer, oğluyla hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Tavşana yardım eden bölgeye de kaplar koyan Ayhan Süzer, "Babamla bahçede çalışırken susuzluktan bitkin düşmüş bir Tavşan gördük. Bu sıcak havada Tavşan'a su verdik ve serinlettik. Etrafa da böyle su kapları koyduk ve yavruyu doğaya saldık" dedi.

Çiftçi Özgür Süzer ise tavşanın hala bölgede dolaştığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Mersin, Çevre, Mut, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin Mut'ta çiftçi ve oğlu, susuz kalan yavru tavşana elleriyle su içirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:44:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Mersin Mut'ta çiftçi ve oğlu, susuz kalan yavru tavşana elleriyle su içirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement